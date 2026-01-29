Anuncia un plan para fortalecer el sector ganadero dominicano
SANTIAGO RODRIGUEZ, República Dominicana.- El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha un plan integral para fortalecer el sector ganadero nacional con iniciativas que contemplan mayor apoyo técnico especializado, mano de obra calificada y seguimiento permanente a la producción.
El titular de esa cartera, Oliverio Espaillat, dijo que el objetivo es garantizar la rentabilidad de la industria de leche y carne en República Dominicana.
Proclamó que durante su gestión al frente del Ministerio “la ganadería no morirá” y destacó que este proyecto será ejecutado en coordinación con los productores, con prioridades claras, tiempos definidos y herramientas modernas para elevar la productividad de los subsectores lácteos y cárnicos.
FERIA MONTAÑA 2026
Espaillat habló al dejar inaugurada la décima versión de la Feria Expo Montaña 2026, que se desarrollará hasta el próximo domingo 1ro. de febrero en kilómetro 3 de la carretera Santiago Rodríguez-Mao, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos junto a la Nueva Generación Ganadera de la provincia.
El ministro subrayó que la región noroeste produce cerca del 50 % de la leche que consume el país y se ha consolidado como un pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
ASISTENTES
La inauguración contó con la participación de la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona; la diputada Juana Castillo; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; Luis Felipe Checo (Luichi), presidente de la Nueva Generación Ganadera; Luis María Sánchez Falette, director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE); Berny Rodríguez, director regional noroeste de Agricultura, autoridades del sector agropecuario así como delegaciones ganaderas de distintas provincias, productores, técnicos y otros vinculados a la ganadería.
sp-am
Es,, triste ver que sector tan importante o DERTERMINANTE para seres humanos( la alimentacion) este ÑAME no lo tiene en su Aqenda,, señores,, en lo que tiene en el poder NO AS VISITADO una sola vez EL COMPO,, as este ñame solamente el intesa el TURISMO porque hay estan SUS INTERESES,,
