Anuncia un plan para fortalecer el sector ganadero dominicano

imagen
El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, junto a representantes del sector ganadero dominicano, en el acto de inauguración de la décima versión de la Feria Expo Montaña 2026,

SANTIAGO RODRIGUEZ, República Dominicana.- El Ministerio de Agricultura pondrá en  marcha un plan integral para fortalecer el sector ganadero nacional con iniciativas que  contemplan mayor apoyo técnico especializado, mano de obra calificada y seguimiento permanente a la producción.
El titular de esa cartera, Oliverio Espaillat,  dijo que el objetivo es garantizar la rentabilidad de la industria de leche y carne en República Dominicana.
Proclamó que durante su gestión al frente del Ministerio “la ganadería no morirá” y destacó que este proyecto será ejecutado en coordinación con los productores,  con prioridades claras, tiempos definidos y herramientas modernas para elevar la productividad de los subsectores lácteos y cárnicos.
FERIA MONTAÑA 2026 
Espaillat habló al dejar inaugurada la décima versión de la Feria Expo Montaña 2026, que se desarrollará hasta el próximo domingo 1ro. de febrero en kilómetro 3 de la carretera Santiago Rodríguez-Mao, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos junto a la Nueva Generación Ganadera de la provincia.
El ministro subrayó que la región noroeste produce cerca del 50 % de la leche que consume el país y se ha consolidado como un pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
ASISTENTES
La inauguración contó con la participación de la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona; la diputada Juana Castillo; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; Luis Felipe Checo (Luichi), presidente de la Nueva Generación Ganadera; Luis María Sánchez Falette, director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE); Berny Rodríguez, director regional noroeste de Agricultura, autoridades del sector agropecuario así como delegaciones ganaderas de distintas provincias, productores, técnicos y otros vinculados a la ganadería.
sp-am
Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
2 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Campesino
Campesino
39 minutos hace

Es,, triste ver que sector tan importante o DERTERMINANTE para seres humanos( la alimentacion) este ÑAME no lo tiene en su Aqenda,, señores,, en lo que tiene en el poder NO AS VISITADO una sola vez EL COMPO,, as este ñame solamente el intesa el TURISMO porque hay estan SUS INTERESES,,

0
0
Responder
Campesino
Campesino
38 minutos hace
Responder a  Campesino

CAMPO

0
0
Responder