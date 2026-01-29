Anuncia un plan para fortalecer el sector ganadero dominicano

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, junto a representantes del sector ganadero dominicano, en el acto de inauguración de la décima versión de la Feria Expo Montaña 2026,

SANTIAGO RODRIGUEZ, República Dominicana.- El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha un plan integral para fortalecer el sector ganadero nacional con iniciativas que contemplan mayor apoyo técnico especializado, mano de obra calificada y seguimiento permanente a la producción.

El titular de esa cartera, Oliverio Espaillat, dijo que el objetivo es garantizar la rentabilidad de la industria de leche y carne en República Dominicana.

Proclamó que durante su gestión al frente del Ministerio “la ganadería no morirá” y destacó que este proyecto será ejecutado en coordinación con los productores, con prioridades claras, tiempos definidos y herramientas modernas para elevar la productividad de los subsectores lácteos y cárnicos.

FERIA MONTAÑA 2026

Espaillat habló al dejar inaugurada la décima versión de la Feria Expo Montaña 2026, que se desarrollará hasta el próximo domingo 1ro. de febrero en kilómetro 3 de la carretera Santiago Rodríguez-Mao, organizada por el Patronato Nacional de Ganaderos junto a la Nueva Generación Ganadera de la provincia.

El ministro subrayó que la región noroeste produce cerca del 50 % de la leche que consume el país y se ha consolidado como un pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

ASISTENTES

La inauguración contó con la participación de la gobernadora provincial de Santiago Rodríguez, Glehany Azcona; la diputada Juana Castillo; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; Luis Felipe Checo (Luichi), presidente de la Nueva Generación Ganadera; Luis María Sánchez Falette, director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE); Berny Rodríguez, director regional noroeste de Agricultura, autoridades del sector agropecuario así como delegaciones ganaderas de distintas provincias, productores, técnicos y otros vinculados a la ganadería.

sp-am