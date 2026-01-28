Anuncia desbloqueo de activos Venezuela en Estados Unid9os

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista aseguró que ha «establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía» tanto con Trump como con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. COMPRA DE EQUIPOS

«Estamos estableciendo una agenda de trabajo y, en el marco de esa agenda de trabajo, (…) nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando, y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales», dijo.

Además, aseguró que el dinero también se destinará a la compra de equipos para el sistema eléctrico y para la industria del gas en el país suramericano.

El Gobierno chavista ha denunciado en múltiples ocasiones que miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela, así como oro y otros activos, se encuentran bloqueados en el extranjero debido a las sanciones internacionales, entre ellas, las de EE.UU.

ABOGA POR «DIÁLOGO DIPLOMÁTICO»

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en suelo venezolano, abogó por un «diálogo diplomático para dirimir las controversias.

«A partir del 3 de enero del presente año, hemos planteado que nuestras diferencias y que nuestras divergencias sean resueltas a través del diálogo diplomático, de la conversación política entre autoridades de un país y de otro país», afirmó.

Este mismo martes, Trump insistió en que tiene «muy buena relación» con el Gobierno venezolano, al ser preguntado por las declaraciones de Rodríguez, quien el lunes dijo que no acepta «órdenes» externas.

«Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación», declaró el líder estadounidense a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.