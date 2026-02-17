Ante denuncias ilegalidad, SNS detiene proceso contratación

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, detuvo el proceso de contratación para servicios de nutrición, debido a denuncias de ilegalidad y poca transparencia.

Explicó que el proceso había sido introducido en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad, y que la actual gestión le dio continuidad institucional.

Agregó que, tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial, lo que motivó la decisión de paralizar formalmente el proceso en la fecha de hoy y hacerlo de conocimiento público.

En ese sentido, dijo que ordenó la detención de todos los procesos de licitación en curso en la institución, incluyendo los relacionados con servicios de nutrición y diálisis, con el objetivo de revisarlos de manera exhaustiva junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), para asegurar que se apeguen estrictamente a las normativas vigentes, siempre preservando el suministro continuo a los pacientes.

De igual forma, anunció nuevos concursos de servicios de nutrición directamente en los hospitales públicos, ajustados a las necesidades específicas de cada centro de salud, con el acompañamiento y la supervisión de la DGCP, garantizando procesos más eficientes, transparentes y acordes a las necesidades de la Red Pública.

Reiteró que, junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas, «se revisarán de forma integral todos los procesos de compras y contrataciones, fortaleciendo los principios de transparencia, equidad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus reglamentos».

Aseguró que en su gestión «primarán la ética, los valores y la transparencia, para garantizar servicios de calidad a los usuarios y preservar la correcta administración de los recursos del Estado».