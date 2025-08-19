Es urgente alinear la educación con necesidades RD, dice ANJE

Junta directiva de la ANJE

SANTO DOMINGO. – La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) declaró que es urgente alinear la educación superior y técnica en la República Dominicana con las necesidades reales del mercado laboral.

Según los resultados de un estudio patrocinado por esta entidad, el cual tiene como título ¨Formación del talento humano frente a la demanda actual y futura de la República Dominicana¨, el 45 % de la matrícula universitaria está concentrada en carreras sociales, fundamentalmente Educación, Psicología, Contabilidad, Medicina y Derecho, con el menor crecimiento salarial, mientras que apenas el 12 % está inscrito en áreas de alta empleabilidad y remuneración.

SITUACIÓN CRÍTICA

El informe indica que la situación es aún más crítica en la educación técnica superior, con apenas un 3 % de matrícula, aunque es una de las áreas más demandadas por las empresas.

Esta desconexión entre la oferta académica y la demanda empresarial, señala, tiene efectos directos en la empleabilidad juvenil.

Resalta que el 54 % de las empresas encuentra dificultades para la contratación de personal calificado, y el 38 % invierte una cantidad significativa en capacitación para la nivelación de las competencias.

HALLAZGOS DE UN ESTUDIO

Esta realidad aparece también en el estudio de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET) titulado “Mejores prácticas para el impulso de la inserción laboral juvenil (primer empleo) en la República Dominicana”, el cual posiciona a este país como el tercero en América Latina con mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI), con un 26.6 % en edades de 15 a 24 años, cifra que en las mujeres alcanza el 31.7 %.

Asimismo, los jóvenes de 15 a 24 años presentan la peor calidad de empleo, con un 37.3 %, en comparación con grupos etarios mayores, lo que limita sus oportunidades de crecimiento y estabilidad laboral.

agl/of-sp