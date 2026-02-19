Ángelo Vásquez y la Antigua Orden Dominicana (OPINION)

El autor es abogado. Reside en Panamá.

Cuando Jean Pierre Boyer, comandando diez mil hombres, invadió nuestro país en el año 1822, nuestro libertador Juan Pablo Duarte solo contaba con 9 años de edad. Creció bajo el yugo opresor, que permaneció por 22 años. Era un niño indefenso, que miraba aterrorizado el sufrimiento de sus familiares, amigos y la gente de su entorno.

Ese sentimiento de impotencia fue creciendo en su interior hasta que en 1838 fundó la sociedad secreta “La Trinitaria” para luchar por la liberación dominicana. Hoy con tan solo 14 años, el joven Angelo Vasquez, al ver la inacción de las autoridades frente al aumento de los crímenes cometidos por los haitianos, fundó la Antigua Orden Dominicana.

Una agrupación cuyo objetivo es luchar contra la fusión de Haití con nuestro país. Un proyecto desarrollado por potencias internacionales que ven Haití, el país más pobre de América, como una vergüenza para el continente americano. Para tal fin, sembraron el nuestro de ONG, cuya misión es defenderlos, compraron comunicadores, empresarios y líderes políticos traidores.

A pesar de las advertencias de la Ministra de Interior y Policia Faride Raful y del director de Migración, vicealmirante Luis Lee Ballester, declarando que sólo el Estado tiene derecho a establecer políticas migratorias. No obstante, la defensa de la patria es un derecho inalienable, que nadie puede impedir.

Ambos funcionarios olvidaron que la Constitución dominicana consagra en su artículo 48 el derecho a la manifestación pacífica sin permiso previo. Por lo que, los manifestantes hicieron caso omiso a dichas advertencias. Hoy esas autoridades deben sentir vergüenza de que un joven proveniente de los bajos extractos sociales le haya tumbado el pulso.

Aunque la Iglesia católica trató de mediar para evitar enfrentamientos. Angelo Vasquez no se doblegó, consciente de que el pueblo está cansado de la ineficiencia de las autoridades al permitir que ciudadanos extranjeros continúen cometiendo crímenes sin que les caiga el peso de la ley. El cual es más riguroso cuando se trata de un extranjeros.

Las autoridades dominicanas tuvieron que conformarse con un despliegue de personal para ofrecer seguridad preventiva en distintos puntos de Santo Domingo Este. Sin embargo, creo el mismo Angelo Vasquez opacó el brillo de la multitudinaria marcha cuando estableció un plazo de 10 días para que las autoridades migratorias los deporten.

Olvidando que no solo los haitianos pobres han invadido nuestro país buscando fuentes de trabajo para alimentarse y sobrevivir. Sino que también los ricos, muchos de los cuales poseen villas en lugares turísticos y mansiones en los sectores de clase alta.

Los haitianos que residen en los barrios marginados son víctimas de las bandas armadas financiadas por elites económicas, para generar violencia y empujen a los más vulnerables a escapar. Y la forma más fácil, es cruzar la frontera hacia nuestro país, que es la parte final del siniestro plan de fusión.

jpm-am