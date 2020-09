Andrés Navarro afirma bombardearon institucionalidad del sistema educativo

Andrés Navarro

SANTO DOMINGO.- El exministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que el 11 de septiembre además de ser un día de triste recordación para la humanidad por los atentados del 2001 en los Estados Unidos, también quedará en la historia dominicana como la fecha en que fue bombardeada la institucionalidad del sistema educativo dominicano. En efecto, el pasado viernes 11 de septiembre, el Consejo Nacional de Educación anuló la Ordenanza No. 24-2017 que instituyó un proceso competitivo para la designación por méritos profesionales de los directores de regiones y distritos educativos.

“Con esa decisión dicho organismo autorizó al ministro de Educación destituir a los actuales directores para designar sin ningún tipo de concurso a nuevos incumbentes. A todas luces, con el efecto retroactivo de esta decisión se desconocerán derechos legal y legítimamente adquiridos. Para cualquier persona con un poco de sentido común queda claro lo que pasará en los próximos meses en el sistema educativo, ya de por sí en situación de crisis por los embates de la pandemia COVID 19”, indicó.

Navarro precisó que en múltiples oportunidades ha manifestado el convencimiento de que el principal problema a superar en República Dominicana es el de la debilidad institucional que caracteriza a los diversos sectores de la vida nacional, especialmente en el ámbito del Estado y esa es la razón que lo ha llevado a priorizar la reforma institucional en toda entidad que ha gestionado y su última experiencia en esta cruzada por la institucionalidad fue en el Ministerio de Educación desde finales del 2016 hasta principios del 2019.

En ese sentido, entre las iniciativas desarrolladas en dicha institución, Navarro destacó la designación de los 18 directores regionales y 122 directores distritales del sistema mediante un proceso competitivo basado en el mérito profesional. “Dicho concurso, realizado entre el 2017 y el 2018, fue rigurosamente diseñado y aplicado conforme a la ley 66-97 de Educación y a la Ordenanza No. 24-2017 del Consejo Nacional de Educación. En efecto, la ley asigna al Ministro de Educación la facultad de designar a tales funcionarios, tanto en el artículo No. 109 como en el No. 115. En esos artículos se contempla que el Director Regional directamente ´será designado por el Secretario de Estado de Educación y Cultura´, mientras que el Director Distrital será seleccionado por el Secretario de Estado ´de una terna propuesta por la Junta Regional de Educación y Cultura´”.

Sostuvo que para conferir una mayor transparencia y rigor a la designación de estos 140 directores, y que no quedara a la exclusiva discrecionalidad del ministro, sometió un reglamento de proceso competitivo ante el Consejo Nacional de Educación y que el mismo fue aprobado bajo la Ordenanza 24-2017, mediante la cual se convocó a más de 25 mil docentes a participar y competir por sus méritos profesionales.

Añadió que aplicaron aproximadamente 3,000 docentes para someterse a un sistema altamente riguroso de evaluación de perfil profesional, conocimientos, y competencias, y como resultado de dicha evaluación fueron seleccionados tres docentes para cada una de las 140 posiciones. “De las ternas presentadas designamos a cada uno de los actuales directores regionales y distritales, quienes están en funciones desde mediados de 2018 para un período de cinco años”.

“A partir de este hito en los procedimientos de designación de funcionarios administrativos en la historia del Estado dominicano, en el sistema educativo se dio un paso más de avance en el fortalecimiento institucional. Ese proceso competitivo garantizó la valoración del mérito profesional y la igualdad de oportunidades entre todos los docentes que cumplían con los requerimientos”, puntualizó.

Resaltó que todo este proceso de diseño y ejecución del proceso competitivo, con el riguroso procedimiento de evaluación de los aplicantes, quedó envestido de total transparencia con la participación y el apoyo de entidades como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administración Pública, el Consejo Económico Social, la Fundación INICIA Educación y la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) como representante del Comité de Veeduría del Pacto Educativo. Otros sectores que apoyaron el proceso de convocatoria fueron instituciones de educación superior, organizaciones religiosas y ONGs vinculadas al sistema educativo.

“Toda la trayectoria que hemos desarrollado propugnando por una institucionalidad que haga del Estado un ente más transparente, eficiente y participativo, nos ha llevado a la siguiente conclusión: los procesos de fortalecimiento institucional sólo son efectivos si tienen continuidad a través de las diferentes administraciones. Lamentablemente, hemos sido testigos de numerosos procesos de reforma institucional que se han truncado o desviado, con el cambio de administrador o de administración, generando un triste retroceso en los avances alcanzados”.

Enfatizó que con la decisión del Consejo Nacional de Educación del pasado 11 de septiembre, resultante del cambio de administración gubernamental, “nos encontramos ante una historia repetida de retroceso en la institucionalidad de República Dominicana. Los directores y directoras regionales y distritales del Sistema Educativo, que llegaron a esa posición por el referido proceso competitivo, serán víctimas de desconocimiento de derechos adquiridos como servidores públicos. Sin embargo, ellos y ellas son y serán la más fiel expresión de ascenso en base al mérito personal y profesional en el servicio público en el Estado dominicano. Estoy seguro, que más temprano que tarde, gran parte de los miembros del Consejo Nacional de Educación que apoyaron este bombardeo a la institucionalidad descubrirán el error en el que incurrieron”.

of-am