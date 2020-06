Andino inicia nueva etapa musical con sencillo “Separation Anxiety”

SANTO DOMINGO. – El DJ y productor dominicano Andino abre una nueva etapa en su carrera artística con la presentación de su primer sencillo, “Separation Anxiety (Andino Remix)”, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El talento local, que inició su carrera en 2009 y anteriormente conocido como Lash, lanza la canción que nació durante la cuarentena momento en el que el joven de 25 años asegura encontró paz, tranquilidad y estabilidad en la música.

“Separation Anxiety (Andino Remix)” es un trabajo realizado de la mano del sello Sony, con los artistas Grant Kemp y Fabien Grey, de Los Ángeles.

“Me emociona poder colaborar con estos artistas en estos momentos tan difíciles que arropan el mundo. Aunque las vocales de este remix cuentan una historia un poco oscura, a través de las melodías pude crear una canción alegre y llena de euforia, tratando de sacar lo bueno de lo ‘malo’. Esta canción refleja mi constante batalla de tratar de sacarle el lado bueno y positivo a situaciones negativas”, indicó Andino, quien se vio obligado a posponer su gira “New Era” a raíz del Covid-19.

Omar Andino, nombre de pila, ha compartido tarima con artistas como Enrique Iglesias, Pitbull, Akon, Avicii, Tiesto, Nicky Jam, David Guetta, Steve Aoki, Martin Garrix y The Chainsmokers, entre otros, en escenarios locales e internacionales como Los Angeles, Boston, NYC, San Francisco, Connecticut, Caracas, Haiti, y en el país en el Festival Presidente, Barbarella, The Paradise (Electric Paradise), Life In Color y Altos De Chavón (CDC).

Inició su trayectoria en clubes dominicanos. Aunque continuaba presentándose en selectos shows, se tomó casi cuatro años para lanzar música nuevamente, buscando perfeccionar su estilo y elegir bien su camino.

of-am