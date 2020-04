Anatomía del poder

EL AUTOR es periodisa. Reside en Santo Domingo.

El famoso economista americano John Kenneth Galbraith, autor de la obra ¨Anatomía del poder¨, afirma en uno de sus capítulos que a los pueblos en tiempos de crisis y catástrofes hay que dirigirlos desde la esfera del poder punitivo.

El autor del referido texto fundamenta su afirmación en el entendido de que este abordaje constituye una de las maneras más eficaces de obtener buenos resultados en el menor tiempo posible.

¿Y qué es el poder punitivo? Veamos. Esta metodología, refiere al autor, consiste en la aceptación del poder impuesto desde arriba hacia aquellos colectivos sociales que no quieren acatar las reglas establecidas.

Aunque suene autoritario y antidemocrático el método planteado se hace necesario aplicarlo en la República Dominicana dada la inobservancia de un grupo de ciudadanos a las disposiciones ordenadas por Gobierno en este tiempo de Covid-19. Hay que dejarse de blandenguerías y vacilaciones en torno al cumplimiento de las disposiciones y actuar sin contemplaciones.

No se puede permitir el no cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, tiempo de cuarentena y el horario de toque de queda ordenado por el Gobierno. El momento no es para excusas, favoritismos, privilegios o hacerse de la vista gorda,- no- el asunto es de vida o muerte.

Es inaceptable, por ejemplo, tolerar en la actual coyuntura el comportamiento temerario, desafiante, burlesco e ignorante de algunos personajes y sujetos, que no entienden la dimensión del problema y con el monstruo que estamos lidiando.

De igual manera, no se puede tolerar bajo ningún concepto que un país en donde se contabilizan más de 125 muertes y alrededor 2 mil 600 casos confirmados de Covid-19 en menos de un mes, una minoría pretenda seguir pernoctando en las calles como chivo sin Ley.

Pero más, otra de las inconductas imperdonables es ver como quien ve llover, las aglomeraciones de personas en bancos, mercados y supermercados, sin guantes ni mascarillas. ! No, eso no debe ni puede ser!

El Gobierno y las autoridades sanitarias no pueden permitir que todo lo logrado hasta ahora en protección y asistencia a la población, se venga abajo por unos pocos que no quieren respetar la disciplina social. Qué apliquen la Ley, no importa lo que digan.

