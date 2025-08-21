Analizan retos de cirugía de mano en República Dominicana

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Cirugía de la Mano y Microcirugía (ADOCIMA) calificó de exitosa la conferencia del Dr. Marcos Núñez Cuervo, renombrado especialista en esa rama médica, como parte del programa educativo de la institución.

El Dr. Otoniel Díaz, presidente de ADOCIMA, refirió que en estos momentos laboran en la actualización de sus miembros y anunció la celebración de su segundo congreso en el 2026.

La disertación de Núñez Cuervo, titulada «Abordaje Integral de los Desafíos en Cirugía de Mano», el pasado día 14, atrajo a médicos especialistas y residentes interesados en ese tipo de intervención quirúrgica.

JORNADAS ACADÉMICAS

El presidente de ADOCIMA agradeció el apoyo e interés de sus colegas y destacó la importancia de esas jornadas académicas para la actualización profesional de la comunidad médica.

«Estas actividades reafirman nuestro compromiso con la excelencia y la formación continua de nuestros miembros,» afirmó Díaz.

Es fundamental que los profesionales de la salud se mantengan al día con las técnicas y conocimientos más recientes para la mejor atención a los pacientes, precisó.

II CONGRESO DE ADOCIMA

En el evento, Díaz anunció el 2do Congreso de ADOCIMA, a efectuarse del 12 al 14 de marzo de 2026 en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Informó que en esa cita coincidirán expertos nacionales e internacionales interesados en los avances y experiencias sobre la cirugía de la mano y microcirugía en la región.

agl/of-am