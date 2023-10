Análisis de la resolución 2699/2023 del Consejo de Seguridad de la ONU

El pasado dia 2 de octubre del presente año 2023, se reunieron en la sede de la ONU, en New York, EUA, los 15 paises que componen el Consejo de Seguridad de dicha organización mundial, los cuales son: Albania, Brasil, China, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Gabón, Ghana, Japón, Malta, Mozambique, Reino Unido y Suiza, con fines de emitir una Resolución sobre el caos predominante en Haití.

De estos países, tienen poder de veto, los miembros permanentes: China, Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido.

Desde hace varios años Haití, que comparte la isla de Santo Domingo, con la Republica Dominicana, se ha convertido en un estado fallido, sin autoridades legítimas y ahora sometida a una catástrofe magnificada por bandas criminales que asaltan, secuestran, matan de manera indiscriminada, pagadas y armadas por grupos poderosos, con el fin de crear en ese pais, un estado de revolución, de caos, insostenible, que fuerce a los haitianos a emigrar como “refugiados” hacia RD, y fusionar ambas naciones después de estas debatirse en una eventual formal guerra, que aflora ahora con el ingrediente o pretexto de que RD, le “corta” el agua del rio Dajabón-Masacre, cuando la realidad es que se trata de una lucha atávica por ellos poseer de nuevo el territorio dominicano, como ocurrió en el 1822 hasta nuestra sagrada independencia en 1844.

En la Resolución que nos ocupa, redactada por los EUA, queda claro, que Haití pierde parte de su soberanía, sino, toda, en el sentido de que pacíficamente tropas extranjeras tomaran el control de su territorio y estarán suspendidos muchos de los derechos constitucionales de los haitianos al punto de poder ser arrestados por una fuerza extranjera, y se destaca en la misma que el gobierno de Haití tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad, la estabilidad y el respeto del estado de derecho y de los derechos humanos y expresa la preocupación del Consejo de Seguridad por las acciones cada vez más violentas de los grupos armados y redes criminales.

Si Haití tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana, esta responsabilidad esta menguada, por la participación de las fuerzas extranjeras.

Uno se pregunta: ¿Por qué el Consejo de Seguridad no se preocupó cuando se hizo notoria la existencia de las Bandas armadas, que secuestraron misioneros evangélicos, turistas, choferes dominicanos, violaciones? ¿Por qué se permitió que gente rica y poderosa y algún que otro Estado también poderoso, armara con equipos militares y artefactos de alta gama, a las Bandas? ¿Por qué ONU no actuó, cuando diversos paises solicitaron a sus nacionales abandonar Haití, ante el peligro que representaban las Bandas criminales? ¿Por qué ONU no reaccionó cuando en numerosas ocasiones, RD pidió a la Comunidad Internacional que interviniera con ayudas, en Haití?

Las respuestas a estas interrogantes probablemente se mantengan en el aire, en lo infinito, para que no se vea la indiferencia universal demostrada.

De todas maneras, el Consejo de Seguridad con el voto de trece de sus miembros aprobó, la creación de una “Misión de Apoyo de Seguridad Multinacional”, como parte de una respuesta holística a los desafíos de Haití.

Esta misión tendría una duración o periodo de doce meses, que se revisará a los nueve meses de estarse ejecutando y el costo de la misma será sufragado por cada pais que voluntariamente haya decidido participar en la misión.

La misión, deberá dar apoyo operativo a la Policia Nacional de Haití, incluyendo el desarrollo de su capacidad de planificación y operaciones en conjunto para contrarrestar las pandillas.

La misión proporcionará apoyo a la Policia, para servicios de infraestructura crítica y lugares de transito como el Aeropuerto, Puertos, Escuelas, hospitales e intersecciones clave.

En cuanto a este último tránsito de “intersecciones clave”, es pertinente pensar que una o varias de esas intersecciones clave, bien podrían referirse a los pasos formales e informales de nuestra frontera, utilizados para penetrar de manera legal, ilegal e indocumentada de los miles de haitianos que han cruzado y cruzan hacia nuestro pais. ¿Intervendrá la misión en forzar a RD a que se facilite el cruce de más haitianos, como “Refugiados”, sin estos ser refugiados? o ¿Les obligará a permanecer en su territorio?

La misión deberá ayudar a la Policia a mantener el orden público básico, incluso mediante arrestos y detención, según sea necesario respetando los derechos humanos. En Haití no hay cárceles ni grandes ni pequeñas, que puedan ser utilizadas para encarcelar a los miles de forajidos que componen las Bandas violentas. ¿Cómo será resuelto este tema?

La justicia en Haití, es de facto, inexistente, no funciona. ¿Quién y cuándo serian seleccionados jueces sin miedo, que no se corrompan y sean capaces?

La Resolución de Haití, obliga a la misión, a proteger los niños y a otros grupos vulnerables, a todo lo largo de su mandato, en la realización de sus operaciones.

Vale la pena citar datos de UNICEF, tales como: la población asciende a 11, 447,569 y de ese monto, los niños son el 32%, equivalentes a 3,663,222 niños, que hay que proteger…. ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Quién paga esa protección?

El numero de niños menores de 5 años sufre de desnutrición aguda severa y se espera que esa cifra se duplique en el 2023. UNICEF esta preocupado por la escasez de alimentos terapéuticos.

Las vidas de los niños esta amenazada por el efecto combinado de la Pandemia, el aumento de la violencia, la falta de acceso a los servicios de nutrición preventiva y agua potable, los entornos antihigienicos y los eventos climáticos extremos, como los huracanes agravados por el cambio climático. El 58% de los niños haitianos, no esta vacunado contra nada; esto dispara los casos de difteria y sarampión.

Solo esta porción de la misión, consumirá todo su presupuesto y algo más. La protección a otros grupos vulnerables, quedara fuera. Es una de las crisis menos financiadas de la región. Ya veremos.

La misión debe tomar medidas para garantizar una conducta correcta de los Policías externos y prevenir los abusos sexuales y mantener un sistema viable de supervisión de las actuaciones.

Es obvio que esta porción se refiere a que en tiempos de la misión MINUSTAH, los abusos ocurrieron, sin consecuencias palpables.

El Párrafo 11 de la Resolución 2653 (2022) se remplaza por otro que, en resumen específica, que se tomaran medidas para impedir el tráfico de armas de todo tipo, ya sea por aire, mar y tierra, a menos que esas armas sean para uso de la misión.

Este Párrafo 11, excluyó los importantes tráficos de drogas y la trata de personas.

Hasta ahora, los paises que participaran en la misión son: Kenia, que la presidirá, Jamaica, Barbados, Antigua y Barbuda.

La principal característica de esta Misión consiste, en que la misma no forma parte de una misión de la propia ONU, como lo fue la MINUSTAH, sino que es de la responsabilidad de los paises que voluntariamente han aceptado contribuir con sus esfuerzos y capacidades limitadas, a tratar de lograr la paz en Haití, restablecer la seguridad propicia para la celebración de elecciones libres y justas.

La ONU, “esta” involucrada en el problema, pero no está…pues en la Resolución del Consejo de Seguridad de la institución, se expresa que la misión contara con el apoyo del BINUH, que es el Instituto para Formación en Operaciones de Paz, en Haití, que forma parte de la Oficina Integrada de la ONU en Haití.

Tambien la misión podrá contar con el apoyo de ONUDD, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) encargada en el ámbito de Naciones Unidas de abordar de manera equilibrada y global los problemas generados por las drogas y la prevención del delito y justicia penal.

La misión tendrá también la meta, en un año, de crear condiciones de seguridad que propicien la celebración de elecciones libres y justas.

Es oportuno significar que, en Haití, no existe Registro Civil que identifique a los ciudadanos y que en sus últimas elecciones solo “votó” el 10.7% de la población. ¿Cómo podrán esas futuras elecciones, ser libres, justas y creíbles tanto por los mismos haitianos, como por los paises democráticos?

Ahora vemos que Kenia, por las informaciones de prensa que circulan, parece que se quiere alejar de la misión, considerando el riesgo que correrían sus tropas en Haití, como resultado del reporte que al respecto, hizo la avanzada policial que visitó a Haití, emitiendo la excusa de que el envío de tropas fuera del pais es inconstitucional y que Kenia tiene muchos y variados conflictos fronterizos que requieren las fuerzas de seguridad in situ, para resolver o impedir que crezcan.

La misión tiene muy buenas intenciones de cumplir su mandato, pero les será muy difícil dados el carácter violento del haitiano, sus creencias culturales y su firme decisión de apoderarse nueva vez de nuestro territorio, lo cual de seguro contravendrá las operaciones a realizar.

Cuando expreso que los haitianos desean apoderarse de nuevo de nuestro territorio, es porque diversas Constituciones han expresado que la Isla, es única e indivisible, aunque en su Constitucion vigente no lo consigna, es tema en sus escuelas, ademas de que su Himno Nacional, LA DESSALINIENNE” si lo expresa, al señalar en una de sus estrofas: “De la tierra seamos solamente dueños”.

Este Himno haitiano, constituye un homenaje permanente al “Emperador” Jean Jacques Dessalinne, genocida de dominicanos, de manera que cada vez que se entona, se está glorificando a un asesino y manteniendo vivo el germen de la destrucción y/o apropiación de nuestra amada Patria.

Ya veremos.

