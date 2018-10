Amarante se compromete a generar riquezas para provincia de Monte Plata

MONTE PLATA, República Dominicana.-El aspirante presidencial Carlos Amarante proclamó aquí que desde la Presidencia de la República crearía las condiciones para que esta provincia alcance su pleno desarrollo en la producción de riquezas y generación de empleos a través de la agropecuaria, la ganadería y la explotación de sus recursos turísticos naturales.

“Esta provincia, llamada con justeza la Provincia Esmeralda por el verdor de sus llanuras, valles y montañas, la quinta en extensión en todo el territorio nacional, tendrá una época de pleno apogeo en el gobierno que encabezaremos a partir de 2020”, manifestó Amarante en la etapa final de un recorrido por varios municipios iniciado este domingo temprano en la mañana.

Dijo que aparte de sus recursos naturales, Monte Plata se caracteriza también por su amplia producción de ganado vacuno de leche y de carne, la producción de alimentos y su cercanía con la Capital y el Gran Santo Domingo le confieren una particularidad admirable que debe ser explotada para la producción de riquezas.

Afirmó que Monte Plata encaja perfectamente en sus planes de hacer de la República Dominicana una potencia exportadora para a partir de ahí crear las condiciones para la producción riquezas y la generación de empleos.

Manifestó que trabajará de la mano con las autoridades locales, los grupos comunitarios, las alcaldías y juntas distritales monteplateñas para consensuar con ellos importantes proyectos de desarrollo.

“Trabajaremos con las autoridades, grupos y asociaciones locales y priorizaremos, desde la Presidencia de la República, la educación técnica para que esa cantera de hombres y mujeres jóvenes adquieran la formación necesaria que les permita insertarse a la sociedad a través de la producción”, indicó.

Opinó que las condiciones climáticas, el verdor y calidad de sus tierras y recursos naturales también hacen de Monte Plata una región propicia para la explotación del turismo, el ecoturismo y el senderismo.

“Sólo tenemos que ver las riberas de sus ríos, de aguas cálidas y cristalinas que en cualquier época del año atrae a millares de visitantes a sus balnearios hablan por sí solas de los recursos con que Dios bendijo esta región”, apuntó Amarante, quien prometió que como presidente dela República trabajará codo a codo con los monteplateños para explotar esos recursos naturales.

El Recorrido

Amarante llegó temprano este domingo a Los Botados, desde donde inició un recorrido que lo llevó inicialmente a la residencia de Ramón Santos, director de la Junta Distrital de Los Botados y luego a un encuentro de masas con dirigentes peledeístas en el local de la Heladería Raudy, en Yamasá.

De aquí se dirigió al municipio cabecera a una reunión en la residencia de Gerson Rodríguez, ex director del Distrito Educativo Don Juan, en Monte Plata y luego a otro encuentro en la vivienda de Claudio Paulino (Ronito), ex regidor de la Junta Distrital El Cacique, en el Distrito Municipal de Boya y luego a una reunión en la residencia de Benita Antigua Jiménez (Ninita), ex vice síndica de Boya.

Amarante también encabezó una reunión en la residencia del diputado Ricardo Contreras, en Monte Plasta y otra en casa de Ramón Contreras, para concluir con un encuentro de masas en la Asociación de Ganaderos, en Monte Plata.

Previo a su viaje a Monte Plata, el aspirante presidencial peledeísta recorrió el sábado las comunidades Pantoja, Villa Linda, Santa Bárbara, La Cuaba y La Isabela, en el Gran Santo Domingo.