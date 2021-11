Amantes Místicas una mezcla entre la realidad y la fantasía 

Recorrer el mundo de la literatura y hurgar con profundidad y sincretismo me remonta al distanciamiento inverosímil de la cotidianidad, sin dejar de recordar mis antepasados cuando me adentro en el mágico mundo de las letras mediante la investigación, a pesar de que el tiempo es el principal enemigo de mi tiempo.

Ahí está el detalle, para el lector que con entrega, optimismo y dedicación visualiza la lectura y no tiene límites o autor exclusivo, cuando se trata de documentarse sobre un tema que muchas veces no despierta el interés y que en verdad hace sus aportes científicos. Por alguna razón fue escrito y publicado por el autor de referencia.

Es un recorrido que generalmente hacemos, a pesar de que muchos escritores y lectores, respectivamente, somos exclusivistas de la literatura, sin tomar en cuenta que todo texto hace sus aportes. Por esta y otras razones, no tengo elección cuando se trata de leer, reflexionar y captar el contenido de un libro, sin importar el género.

El descubrimiento de América y el consecuente comercio triangular que ponía en suelo americano a los negros africanos, ha inspirado a muchos narradores (cuentistas y novelistas) para armar sus obras. Amantes Místicas de Marialina Martínez Frei, no es la excepción, es ella misma que nos dice que la historia que cuenta, habla de la influencia en sentido mágico religioso, que llegó al Caribe con la trata de esclavos después del descubrimiento, mezcla de lo religioso y lo pagano, a través de la creencia de la manifestación de los espíritus en una persona.

Aprovecha también la trama para hablar de ella misma, expresar vivencias, aprender a vivir y dejar vivir. Es una historia que no te permite separar tu ojo del texto hasta que no lo termina. Marialina conoce la técnica de la narración vivaz e intensamente y nos atrapa en su prosa novelesca cuando dice: Mi nombre es Marcia o Valeria; en realidad me da igual.