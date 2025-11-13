Almonte, Celestino y Tapia ganan Atletismo de Santiago

El presidente de la Federación de Atletismo realiza una premiación en una de las categorías en el certamen “Mas Mujeres en el Atletismo” que se celebró en Santiago.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- María Almonte, de Puerto Plata, Rafaela Celestino, de Puerto Plata y Maireny Tapia, de la Vega, se llevaron los máximos honores en los 60, 800 y 200 metros en la tercera parada de “Más Mujeres en Atletismo”.

La justa fue organizada por la Federación Dominicana de Atletismo con el apoyo firme de World Athletic, quien cada año efectúa ese programa a nivel mundial.

Los detalles fueron dados por el presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, quien estuvo acompañado de directivos de la Asociación de atletismo de Santiago y de autoridades de la provincia.

En los 60 metros, María Almonte, de Puerto Plata, se llevó la medalla de oro con tiempo de 2;3561, la plata fue para Francisca Salomón de Puerto Plata con 2:48.85 y el bronce para Katiana Castilla, de Santiago con 2:59.04.

En los 800 metros, Rafaela Celestino de Puerto Plata obtuvo el oro con 9:31, la plata fue para Anyelina Figuereo de Samaná con tiempo de 11:34 y el bronce fue para Marireny Tapia, de la Vega con 13:39.

En Salto largo, Maireny Tapia, oriunda de la Vega, se llevó la medalla de oro.

El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, nueva vez, agradeció a todo el Ejecutivo de la World Athletic” por este respaldo que viene dando en los últimos años para seguir fomentando el atletismo en las mujeres a nivel mundial.

Sostuvo que ya se han celebrado paradas en Barahona, Santo Domingo y ahora en Santiago y concluirán en la Romana.

Dijo que participaron atletas del sexo femenino de las provincias Villa Altagracia, Bonao, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Mao, Montecristi, entre otras.

Exclamó el dirigente federado que esa jornada en Santiago, que se celebró con rotundo éxito, busca resaltar cada año para esta fecha el talento, la determinación y el liderazgo de las mujeres en el atletismo, promoviendo la igualdad y la inclusión en cada disciplina.

“La mujer dominicana, otra vez, se dio cita y se vivieron momentos de mucha emoción, ya que estuvo compitiendo en las categorías U-16 y U-18”, dijo Peguero.

of-am