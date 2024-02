ALL STAR NBA: Karl Towns fue el máximo anotador con 50 puntos

INDIANA.- Se llevó a cabo la septuagésima tercera edición del partido de las Estrellas de la NBA en el Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis, sede de los Indiana Pacers. Se rompió el récord de triples en un NBA All-Star Game al conseguirse 67 encestes de manera combinada (entre ambos equipos).

Damian Lillard de los Bucks se llevó el trofeo Koby Bryant al MVP (Jugador Más Valioso del juego) con 39 puntos que lo pusieron como el máximo anotador de la Conferencia del Este en esta versión, en la que llegó a anotar desde medio campo.

En esta edición se retomó el formato de Conferencia Este contra Conferencia Oeste, algo que no sucedía desde 2017. La votación para la elección del All-Star comenzó el pasado 19 de diciembre de 2023 y finalizó el 20 de enero de 2024. LeBron James marcó un récord al jugar un All-Star Game por vigésima oportunidad.

Se mantuvo el aspecto benéfico, y el equipo que obtuvo la mayor cantidad de puntos en cada cuarto ganó un premio en efectivo que se destinará a la organización benéfica elegida. Jennifer Hudson fue la actuación que animó el medio tiempo de este All-Star Game 2024.

¡Duelo de Poder a Poder en el NBA All Star 2024!

Giannis Antetokounmpo y LeBron James fueron los jugadores más votados por el público en cada conferencia y también fueron elegidos por sus colegas y por la prensa.

En el quinteto inicial, al griego lo acompañarán Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Joel Embiid y Jayson Tatum y junto al de los Lakers estarán Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic y Kevin Durant.

Primer Cuarto para el Este 53-47

En el primer cuarto estuvo desatado el armador local de los Pacers, Tyrese Haliburton, quien comenzó con la mano caliente anotando 5 triples para 15 puntos en 8 minutos que estuvo dentro de la duela, siendo el mayor anotador de la Conferencia Este en el primer periodo.

Por el lado de la Oeste los números estuvieron más parejos donde Alexander y Durant fueron quienes más puntos ingresaron a la cuenta con 7 cada uno, pero hubo cuatro jugadores (Davis, Curry, James y Jokic) con 6 puntos anotados.

Segundo Cuarto también fue para el Este 51-42 (104-89)

Damian Lillard está simplemente ¡ON FIRE! ya tiene 22 puntos, ha metido 6 de 11 triples y 8 de 13 tiros de campo y lidera la ventaja del Este por 14 unidades. Desde ayer por la noche anda encendido al haber ganado el concurso de triples y en este juego vino por más.

Al ser un juego relajado en donde la finalidad es jugar y divertirse más allá de un tema competitivo, también se dan jugadas excepcionales que se «sacan de la chistera» algunos jugadores para deleite de los espectadores, como esta que termina firmando Lebron James.

La Conferencia del Este superó los 100 puntos en solamente una mitad, gracias a 22 triples anotados, siendo el líder anotador Damian Lillard con 22 puntos. Mientras que del otro lado, Kevin Durant y Stephen Curry finalizaron el primer medio con 12 puntos cada uno.

Tercer Cuarto también fue para el Este 56-47 (160-136)

Lo de la Conferencia del Este es una locura, se pusieron en camino de romper la barrera de los 200 puntos, además de que llevan 33 triples en 70 intentos (47.1%), parece que serán los ganadores de esta versión anual 73 del NBA All-Star Game 2024.

Récord de puntos, de triples, de todo en el Juego de Estrellas, el mayor anotador individual fue Karl Anthony Towns, el dominicano sumó 50 unidades

Los Rosters de cada equipo en la NBA All Star 2024

La Conferencia Oeste fue liderada por la estrella de Los Ángeles Lakers, Lebron James, quien salió a la duela como Capitán junto con Luka Doncic, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard, Karl-Anthony Towns. El Coach fue Chris Finch, entrenador de los Minnesota Timberwolves.

Por la Conferencia Este apareció Giannis Antetokounmpo, la estrella de los MIlwaukee Bucks como Capitán, acompañado de Joel Embiid (lesionado, no jugará), Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Paolo Banchero, Scottie Barnes (injury replacement), Jaylen Brown, Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Julius Randle (injured, will not play), Trae Young (reemplazo por lesión). El Coach fue Doc Rivers, entrenador de los Milwaukee Bucks.

