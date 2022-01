¿Alianza PLD-FP?: Un invento, solo pierde Leonel (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Así como Bosch salió, se desligó y jamás volvió a mirar para el PRD, igualmente entiendo que el expresidente Leonel Fernández tiene razones de honor, de dignidad y de principios elementales del hombre que se respeta para no aceptar el caramelo envenenado de una eventual alianza con el PLD, del que tuvo que irse antes de que lo echaran de la peor manera.

Escribí hace un tiempo- y repito ahora que vuelven los mismos aprestos – que Leonel y Danilo no deben juntarse” ni en misa” para nada que entrañe propósito o proyecto político alguno. Las razones que tuvo el doctor Fernández para irse del PLD y fundar la Fuerza del Pueblo, y ahora adicionando el grueso de imputaciones de corrupción que le hace el Ministerio Publico a varias figuras de primera línea del pasado gobierno de Medina, son las mismas que tendría de aquí al 2024 para no coincidir ni llegar a acuerdos político-electorales con quienes, con malas artes y el uso de recursos públicos, le troncharon el retorno al poder y le montaron una campaña de descredito.

Si el doctor Fernández marcó diferencia, en noche memorable, y justificó la expresión del doctor Peña Gómez al definirlo como “su peledista preferido” (sabemos que le está escribiendo un libro), no puede permitir ni cometer el desliz de que le pase cerca el “tufo” del PLD y del llamado “danilato”, que tanto daño político y personal le hicieran, al igual que al pais y a sus instituciones, en distintos órdenes. Nada de práctico ni de lógico tendría una liga PLD-FP con la excusa de ir contra el PRM y su candidato, que habría de ser el presidente Luis Abinader, pues solo daría motivos a que se dijera, “de mala tinta”, que unos y otros son la misma cosa (¿), aun haya diferencia. Pero, además, frenar el crecimiento que exhiben la Fuerza y el proyecto presidencial de Leonel, y que este, tras salir del “estercolero”, como le recomendara el doctor Vincho Castillo, volviera a “embarrarse” con el descredito y las culpas que el PLD y la cúpula que lo saco del poder cargan en sus espaldas.

Si hay traición e ingratitudes de por medio, no es verdad que siempre en política “todo es posible”. Además de muy temprano para batir el tema, en una liga PLD-FP Leonel solo perdería. Lo que necesita le llega a diario: la gente de la base del viejo partido. De ahí el acierto de la tesis del ex vice Rafael Alburquerque, de que:” la única alianza posible es con las bases del PLD, no con la cúpula”.

Entonces, no se entiende el afán de algunos voceros, de lado y lado, de madrugar con lo de posible alianza, provocando daños de imagen e induciendo a una percepción que, en el fondo, es falsa. Y el tiempo lo dirá. Recordemos que esta sociedad mayoritariamente se volcó en las urnas por un cambio de lo que había y de quienes estaban; porque hubiera freno y castigo a la corrupción y se pusiera termino a la impunidad.

El solo hecho de pensar -y hablar- de posibles alianzas con los acusados de desfalcos y de faltas graves desde el Estado que aun penden de decisiones definitivas de los tribunales de justicia, sería una irresponsabilidad, una corta visión de una práctica política más seria y honesta que demanda la sociedad y, por demás, significaría un retroceso institucional. O sea, no hubo pecado, nadie condenado por hechos más que evidenciados por el rumor público y por el órgano responsable de llevar la acusación, como quisiera y plantea inexplicablemente el expresidente Hipólito Mejía (¿); que se caigan los esfuerzos por poner un freno al manejo alegre de fondos ajenos y sentar un precedente y …! que siga la fiesta! Eso no es lo que quiere la mayoría ni lo que conviene al pais. ¡Jamás! encar-medios@hotmail.com