Aliados a Ucrania coordinarán con EU plan de límites a Putin
WASHINGTON.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidieron este martes una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios aliados de Ucrania, en la que participaron altos representantes de varios países europeos para coordinar los próximos pasos sobre las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania.
La cita tuvo lugar un día después de las conversaciones multilaterales celebradas en Washington con la presencia de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelensky.
Al término del encuentro, un portavoz de la residencia de Downing Street informó que los equipos de planificación de la Coalición de Voluntarios trabajarán con sus colegas de Estados Unidos para reforzar los planes de garantías de seguridad para Ucrania y preparar el eventual despliegue de una fuerza pacificadora en caso de que cesen las hostilidades. Según ese comunicado, en los próximos días se organizarán reuniones técnicas entre los equipos europeos y estadounidenses para avanzar en los planes conjuntos.
Durante la cumbre, Starmer dio inicio a la sesión con una reflexión sobre el ambiente constructivo observado en Washington y destacó que existe unidad y objetivo común en garantizar una paz justa y duradera para Ucrania.
El primer ministro también indicó que uno de los mayores desafíos es asegurar compromisos efectivos de todos los aliados para “ofrecer sólidas garantías de seguridad”, incluyendo la preparación logística y política de una fuerza multinacional capaz de actuar si se logra un alto el fuego.
Por su parte, Emmanuel Macron enfatizó que el punto central es lograr que Ucrania disponga de un ejército robusto, con cientos de miles de efectivos y sin restricciones en equipamiento o medios militares.
Además, recalcó la importancia de definir una estructura de “fuerza de reaseguro por tierra, mar y aire”, en la que participen aliados dispuestos a intervenir como respaldo estratégico si surgen nuevas amenazas contra el territorio ucraniano tras un acuerdo de paz.
En la discusión también participaron el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk. Más tarde, Macron participó en una videollamada organizada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para informar a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre el contenido y los resultados de la cumbre, ya que la mayoría de los líderes del bloque no estuvo en la capital estadounidense.
Los líderes presentes abordaron la necesidad de aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, mediante la extensión de sanciones y medidas económicas y diplomáticas, con el objetivo de enviar un mensaje claro sobre la seriedad y unidad del bloque occidental. La estrategia incluye emplear todos los instrumentos disponibles para buscar que el Kremlin acepte una salida negociada y ponga fin a la invasión de Ucrania.
En la reunión de Washington, los dirigentes discutieron también cómo lograr avances concretos hacia un acuerdo de paz y la posible organización de un encuentro directo entre Zelensky y Putin que permita desbloquear negociaciones.
Como parte de los pasos siguientes, el Gobierno británico informó que el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, almirante Tony Radakin, se traslada a Washington para representar al país en los trabajos técnicos de diseño y aplicación de las garantías de seguridad.
BUENO MIENTRAS TANTO PUTIN SIGUES AMENAZANDO CON GUERRA NUCLEAR. EL SE OLVIDA QUE EN SU MISMA FRONTERA HAY ARMAS NUCLEARES APUNTANDOLES DIRECTAMENTE AL CORAZON DE RUSIA.ESTE ENANO ASESINO PRIVAS EN SUGESTIONAR. TAL PARECE QUE A RUSIA LES CAERAN CONFETIS , CARAMELOS, Y FLORES., ROGUEMOS QUE NADA DE ESTO SUCEDA. . ESTE AZAROSO ENANO ES UNOS DE LOS HOMBRES MAS RICO DEL PLANETA..PUDIENDO RETIRARSE Y VIVIR TRANQUILO.LOS POCO ANOS QUE LES QUEDAN
Pero estás ratas no entienden. Sigan soñando que no cuesta nada.
Los cómicos de Europa plantearon tres puntos, y todos fueron rechazados por Trump; esa reunión fue vista por todos, y en ningún momento Trump habló de poner límites a Putin; contrario a eso, en medio de la reunión, llamó a Putin, para que no se molestara con él.
TODO ESTO ME SUENA MUY RARO:
1.- No es cierto que ese tan esperado cónclave en Alaska era para Trump ir a escuchar lo mismo que Putin ha pregonado por la prensa.
2.- No habían pasado dos horas de esa reunión en Alaska, cuando Rusia ya bombardeaba de nuevo a Ucrania.
3.- Ahora están hablando de reunir a Putin con Zelensky, lo cual no ocurrirá nunca, a menos que Putin firme el Acta de Rendición.
SEGUIRÉ ESPÉRANDO EL FINAL DE ESTA NOVELA.
FAKE NEWS.
Ahora dice la OTAN que está dispuesto a discutir la neutralidad de Ucrania a cambio de que devuelvan los territorios.
😁😁😁😁
Y es fácil?
CHOQUI EL ENANO ASESINO AMENAZA CON SUS ARMAS NUCLEARES, COMO SI LOS DEMAS NO ESTUVIESEN ARMAS NUCLEARES .,,,,,, EL NAVEGANTE
También acabo de leer de que Rusia va a enviar un cohete al espacio con ratones, moscas y cucarachas.
Quien se alista?
Europa con esta pataleta, busca quitarle protagonismo a Trump, sus mentes belicistas no les permite entender que ya nada es como antes, Putin no se ha mostrado interesado en negociar con ellos, porque ya ellos están relegados a lo que diga Estado Unidos y Donald Trump les hace poco caso, ósea le da poca importancia a lo que ellos piensen.
Acabo de leer que Rusia devolvió 1000 cadáveres a Ucrania, Ucrania solo devolvió 17. 👀👀
A buen entendedor pocas palabras bastan.
La unuca solucion en esa sona la que trump no quiere la presencia de la OTAN en ucrania mientra putin vea a ucrania devil va seguir avusando de su devilidad no hay nada que hblar esoes lo unico que para esa guerra esa me dida se llama volor contra el miedo
Ese comflito O querra no tiene limite de tiempo,, PERO HAY ALQO MAS SEÑORES,, LOS produce bienes y servicios,, La calidad de vida de lo russo es alta,, y putin esta dispuesto as TODOS Esa es la realidad,,
Los russo produce bienes y servicios corriqiendo..
Todos esos titeres del papado reunidos ahi….. jajaja que risa….
En conclusión, creo que EL UNICO PLAN POSIBLE PARA FRENAR A RUSIA (NO A PUTIN) es NO MAS EXPANCIONES DE LA OTAN.
Lo que está quieto se deja quieto
Lo que si sabemos es que, la única que amenaza con sus ampliaciones es la OTAN.
Lo han hecho con Putin, sin Putin, con comunismo, sin comunismo, en democracia, sin democracia
No sé lo que pensarán algunos pero creo que de Ucrania no saldrá nada bueno.
Los rusos también dicen lo mismo: «Hay que ponerle un limite a la OTAN»
En que estamos? A quien le creo?
kk news