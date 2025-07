Alex Rodríguez sobre Juan Soto: «Debía estar en Bravos Atlanta»

NUEVA YORK.- Unan a Alex Rodríguez al listado de personalidades a las que la idea de un Juego de Estrellas con Juan Soto como el gran ausente, no le hace sentido.

“A-Rod” se expresó en esos términos durante una intervención en el programa The Herd with Colin Cowherd, señalando que no contar con Soto en el evento de mitad de temporada le resta brillo al mismo.

Juan Soto. Greg Fiume/Getty Images

“Si este es un Juego de Estrellas, de entretenimiento, en donde tienes a socios como FOX, Juan Soto debía estar en Atlanta”, inició diciendo Rodríguez a Cowherd.

“No hay nadie a quien prefiera tener en el set, y no puedes decirme que hay 60 jugadores o sesenta historias más convincentes que Juan Soto, quien tuvo un fenomenal mes de junio, fue el Jugador del Mes. En el pasado veía a Larry Bird y a Magic Johnson y no me importaba absolutamente nada si tenían una mala primera mitad o que fuese promedio o terrible, yo quería ver a Bird y a Magic en el Juego de Estrellas todos los años”, sentenció Rodríguez.

La ausencia de Soto en el “Clásico del Verano” es una que dejó a muchos perplejos, independientemente de que los dos primeros meses de campaña fueron una odisea para poder entrar en ritmo ofensivo para el dominicano. Sin embargo, entrado el mes de junio y lo que se jugó de julio hasta la pausa,

Soto se transformó en el bateador al que tiene a todo el mundo acostumbrado, llegando a ser elegido, incluso, como Jugador del Mes de junio de las Grandes Ligas, tal como apuntó Rodríguez.

Su omisión en el evento rompe una racha de cuatro temporadas seguidas en las que había sido elegido, pero el dominicano lo tomó como reto personal y sentenció que le corresponde “ser mejor” para el año que viene, a fin de no ser dejado fuera nuevamente.

En el año, Soto batea para promedio de .262 con OPS de .905, 23 jonrones y 56 remolcadas, mientras que su OPS+ es de 161 y acumula 173 bases totales.

Durante la votación de fanáticos para el Juego de Estrellas, terminó en el cuarto lugar, escapándosele la titularidad y, posteriormente, durante la ronda de elección de los jugadores de reserva, no fue escogido al evento por parte de los demás jugadores ni la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas.

