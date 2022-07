Alex Rodríguez se estrena en NBA; estará con Towns en Minnesota

Alex Rodríguez

LAS VEGAS — Alex Rodríguez estaba parado cerca de su asiento junto a la cancha, ajeno a algunos fanáticos que le tomaban una foto rápida mientras pasaban.

En cambio, estaba viendo calentar a los Minnesota Timberwolves.

Rodríguez, actualmente parte del grupo propietario de los Timberwolves, con planes para que él y su socio comercial Marc Lore asuman el control de Glen Taylor y se conviertan en propietarios principales el próximo año, dijo el miércoles que está disfrutando de su transición del béisbol al baloncesto y del jugador a ejecutivo. Señaló que todavía está aprendiendo.

«Quiero decir, lo entiendo desde una perspectiva diferente, estando en el béisbol durante aproximadamente un cuarto de siglo, y ahora es interesante tomar mi experiencia de Major League Baseball, de la transmisión y ahora de estar aquí como propietario», dijo Rodríguez. en una entrevista con The Associated Press antes de ver el partido de la liga de verano de Minnesota en Las Vegas contra Milwaukee. «Ha sido genial. La NBA me ha recibido con los brazos abiertos». Y los Wolves no han estado sentados de brazos cruzados desde que Rodríguez y Lore comenzaron su proceso de propiedad.

Minnesota ha sido una de las historias más importantes en la liga esta temporada baja, primero al atraer al ejecutivo Tim Connelly lejos de los Denver Nuggets para asumir el cargo de presidente de los Timberwolves. Luego vino el intercambio, adquiriendo a Rudy Gobert de Utah por una gran cantidad de jugadores y selecciones de draft, un movimiento que creó quizás la primera línea de la NBA con Gobert jugando junto a Karl-Anthony Towns.

«Se trata de los fanáticos en Minnesota. Creo que se merecen un ganador», dijo Rodríguez. «Merecen consistencia, merecen continuidad. Y creo que en todos los ámbitos, lo hemos visto… Si eres fanático, hay mucho por lo que animar. Hay mucho por lo que emocionarse. Y creo cuando se puede pronosticar la previsibilidad, es bueno para la energía de la ciudad».

Taylor acordó vender los Timberwolves por $1,500 millones el año pasado a Lore y Rodríguez. Lore se convirtió en jefe de comercio electrónico de Walmart en 2016, cuando el gigante minorista compró su startup Jet.com en un intento de impulsar el negocio en línea.

Rodríguez conectó 696 jonrones en 22 temporadas en las Grandes Ligas, con los Yankees de Nueva York, los Marineros de Seattle y los Rangers de Texas. Su última temporada en el campo fue en 2016, marcando el final de una carrera que estuvo contaminada por el uso de drogas para mejorar el rendimiento que luego admitió. Ha invertido en una variedad de negocios fuera del baloncesto, se desempeña como fideicomisario en la Universidad de Miami (el estadio de béisbol allí lleva su nombre, aunque nunca jugó para los Hurricanes) y ahora se encuentra aprendiendo un nuevo juego.

Pero ya habla de eso como un profesional experimentado, hablando de lo que el escolta de los Wolves, D’Angelo Russell, puede hacer en situaciones de pick-and-roll, cómo cree que Gobert, tres veces jugador defensivo del año, está subestimado ofensivamente. y por qué fue importante extender el contrato del entrenador Chris Finch la primavera pasada.

Está ocupado, y eso es lo que quiere.

«La propiedad del equipo es 365, 24/7», dijo Rodríguez, «sabía que [el comisionado de la NBA] Adam Silver y su equipo eran geniales, pero son incluso mejores de lo que proyectan. Su equipo directivo superior, en todo momento , son realmente increíbles. Agregan toneladas de valor. Y creo que son geniales para dar la bienvenida a la gente, ya seas un jugador, un medio, un propietario o un ejecutivo a la sala, y saben cómo hacerlo mejor que nadie. .»

