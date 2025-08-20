Alertan el cáncer de próstata afecta a 4 de cada 10 hombres

SANTO DOMINGO. – El urólogo oncólogo David Soriano sostuvo que el cáncer de próstata afecta a 4 de cada 10 hombres, siendo una de las enfermedades más comunes y letales cuando no se detecta a tiempo.

Durante su participación en Reseñas, el Podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortis, explicó que el principal reto es que no presenta síntomas en sus etapas iniciales.

“El cáncer de próstata no da ningún síntoma hasta que está muy avanzado”, indicó.

Soriano advirtió que la falta de cultura preventiva entre los hombres es un obstáculo permanente y que, en la mayoría de los casos, son las parejas quienes los motivan a acudir a consulta.

“De cada 10 pacientes, ocho van acompañados”, dijo.

Consideró que esta realidad refleja la necesidad del fortalecimiento de la educación masculina y de romper con el machismo, que impide acudir al médico de forma preventiva.

IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO TEMPRANO

El especialista remarcó que un diagnóstico temprano puede salvar vidas, ya que ofrece la posibilidad de tratamientos con intención curativa como cirugía o radioterapia.

“No debe fallecer un paciente por cáncer de próstata si la dolencia se detecta y trata a tiempo”, precisó.

Sobre las herramientas diagnósticas, explicó que el antígeno prostático específico (PSA) debe interpretarse con criterio clínico, ya que algunos cánceres agresivos no elevan este marcador.

Agregó que variaciones bruscas, aunque se encuentren dentro del rango considerado normal, también deben encender las alarmas médicas.

Concluyó que los chequeos anuales a partir de los 40 años constituyen la herramienta más efectiva para reducir el impacto de un mal que constituye una de las principales amenazas para la salud masculina en el mundo.

agl/of-am