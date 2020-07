Alertan debido a COVID-19 sistema hospitalario de la RD está colapsado

Francisca Moronta

SANTO DOMINGO.- La Presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar y Comunitaria advirtió que el sistema hospitalario de la República Dominicana ya está colapsado debido al incremento del contagio del coronavirus.

La doctora Francisca Moronta aseguró que la infraestructura hospitalaria, tanto pública como privada, no cuenta con disponibilidad de unidades de cuidados intensivos ni con ventiladores para asistir a los pacientes de COVID-19 que se encuentran en condiciones críticas.

Atribuyó el incremento de los casos a que la población no ha cooperado con las medidas dispuestas por las autoridades para frenar la pandemia.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, la profesional de la medicina también atribuyó el aumento al “caravaneo” de los partidos políticos en la etapa final de la campaña electoral.

Agregó que desde que se detectó en el país el primer caso de la pandemia ella propugnó porque las medidas fueran más agresivas, no solo en horas de la noche, sino también en el día.

“Es que no es que vamos a correr el riesgo, es que estamos ya en el riesgo; los centros hospitalarios que están recibiendo pacientes con el COVID están ya saturados, no tenemos unidades de cuidados intensivos, igual que todas las redes pública y privadas ya están sumamente saturadas, o sea no dan abasto”, afirmó Francisca Moronta.

