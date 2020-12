Alerta roja al Presidente Abinader: plan de fusión de la isla (OPINION)

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – Señor Luis Abinader Corona, honorable presidente de nuestra República Dominicana. Su excelencia: desde hace un par de semanas, los llamados nacionalistas han estado muy activos en las redes propalando un supuesto plan de fusión de la isla, – según ellos – orquestado por potencias imperialistas extranjeras, específicamente EE.UU. Canadá, Francia e Inglaterra.

2 – Señor presidente, no estoy ni estaré de acuerdo con el discurso antihaitiano, ni con los métodos violentos de lucha de esos dominicanos que se hacen llamar nacionalistas. No obstante, reconozco que entre ellos hay una mayoría, cuyas acciones (aunque erradas), están estimuladas por sentimientos genuinamente patrióticos. De las declaraciones de ellos, no puedo aseverar si son falacias o no, lo cierto es, que ellos han sembrado en torno a este tema, la duda y la confusión entre millones de dominicanos.

3 – Particularmente, yo no pongo en duda ninguna maldad, ningún irrespeto de esas potencias imperialistas hacia la soberanía de nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas, porque ellos nos tienen como sus colonias o patios traseros, por consecuencia piensan, que por decisión divina ellos están llamados a gobernarnos como les de las ganas. Ellos, despectivamente nos tienen y tratan como países de negros y de gente inferiores. Esas potencias en pos de dominarnos y para apropiarse de nuestros recursos naturales, son capaces de todo y cualquier cosa. El terrorismo y bloque económico que esas potencias han montado contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, para que colapsar sus economías, para dañar sus servicios básicos (agua, luz), para impedir que no le lleguen gasolina, ni alimentos ni medicinas, para que la ocasionar hambre a esos pueblos y muerte por desnutrición (un crimen de lesa humanidad), es la mejor demostración del irrespeto y de la inhumanidad de esas potencias. Todo es puro imperialismo, para dominio y saqueo.

4 – En las actividades conspirativas contra la dominicanidad, – según esos nacionalistas – está involucrado activamente el canciller General de la República señor Roberto Álvarez Gil, quien – según ellos – ha venido sosteniendo reuniones con los representantes del más alto nivel de ese macabro proyecto internacional.

5 – Este supuesto proyecto, dado a conocer cómo, “El Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana”, – según los nacionalistas aludidos – es coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM RD) y con la contribución técnica y financiera de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También -según los nacionalistas – el fusionismo cuenta con la participación de representantes de las siguientes instituciones: Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Ministerio de Interior y Policía (MIP), el Ministerio de Defensa (MIDE), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), la Dirección General de Migración (DGM), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional (PN) y la Cruz Roja Dominicana.

6 – De esta supuesta fusión, lo último que han propalado es que en territorio de nuestra patria, específicamente en las provincias fronterizas Pedernales, Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Montecristi, se tiene planificado establecer varios campos de refugiados para miles de haitianos, que serán trasvasados para aliviar la carga poblacional, el hambre y pobreza que vive ese país tan golpeado, precisamente por esas potencias que creen – según revelan los nacionalistas – que en nuestra República Dominicana está la solución a los grandes problemas que padece Haití. Con este plan – según los nacionalistas – se inicia la consumación de la fusión de la isla. Es tan así, que ya uno de ellos escribió un artículo con el título: “Abinader da pasos firmes hacia la fusión de la isla”. (véase artículo de Carlos McCoy de fecha 14 de diciembre del año en curso): https://almomento.net/ abinader-da-pasos-firmes- hacia-la-fusion-de-la-isla/

7 – Señor presidente, en mis manos tengo el documento con el cual los referidos nacionalistas se apoyan para hacer su denuncia y propaganda. Supongo, que él mismo le ha sido entregado a usted por los organismos de seguridad del Estado.

8 – Entiendo, señor Presidente, que dada la gravedad de esta denuncia y su propalación, que usted ya ha procedido a comprobar si ese documento es auténtico o es un invento de estos nacionalistas para ganar vigencia en los medios y pescar en río revuelto tirando así una cortina de humo que distraiga a la población de la “Operación Antipulpo” que está llevando a cabo la fiscalía contra los ladrones del PLD. En la política dominicana, donde la perversidad siempre ha sido lo común, todo puede ser, en especial en este tiempo si se trata del peledeísmo corrupto y corruptor.

9 – Entonces, si es cierto, doy por sentado que ya usted está tomando los correctivos que den al traste con este funesto proyecto. Pero también, sea este documento y su contenido, veraz o falaz, yo le sugiero a usted, realizar una alocución pública por los principales medios de comunicación, para fijar su posición ante el país, en cualquiera de los casos, para de este modo, calmar a un pueblo que por esta propalación está indignado, y lleno de confusión y miedo; pero también, con esta alocución usted le mataría el gallo en la funda a aquellos falsos nacionalistas, que por mantenerse en los medios, son capaces de inventarse cualquier mentira, por absurda y traumática que esta sea.

10 – Señor presidente, para que evalúe en su justa dimensión mi preocupación, que hoy es la preocupación de millones de dominicanos, le recuerdo que esta voz de alerta no está motivada por sentimientos racistas ni por animadversión contra nuestro vecinos, puesto que desde un principio he sido y seré un abanderado tenaz contra la sentencia 168-13, por considerarla que convierte en apátridas a miles de dominicanos de ascendencia haitiana; pero que también estamos totalmente opuestos a la inmigración ilegal, y a los deseos malsanos de la supuesta fusión de la isla de que hablan los nacionalistas.

11 – Señor Presidente, para su conocimiento y fines de lugar, le dejo el enlace donde usted puede leer el documento aludido de los mencionados “patriotas y nacionalistas”, donde según ellos está plasmada la unificación de la isla por las potencias extranjeras que ellos refieren con la ayuda de la cancillería dominicana y otros ministerios e instituciones dominicanas.

Enlaces del documento en cuestión

https://drive.google.com/file/ d/1kJE7D9Se3HdcCsobwl8gYoI- h4iT1X6t/view

y https://bit.ly/33WYRB6

Señor presidente, con las mejores intenciones para usted y nuestra patria, le despido con respeto y saludos cordiales.

Postdata

A – El documento en cuestión está siendo difundido por Consuelo Despradel (la querida “Chello”, le llaman cariñosamente sus amigos). Chello es muy conocida como bocina desde cuando Balaguer, Leonel, Hipólito, Leonel y de Danilo, pero también al servicio de los poderes más siniestros de la nación como los Vicini, a quienes le sirvió para atacar al cura inglés Christopher Hartley Sartorius por su oposición a la explotación inmisericorde a que eran sometidos los cortadores de caña dominicanos y haitianos en los ingenios de los Vicini.

Para tener algún conocimiento del patriotismo de esta “señora”, vean el reportaje “bocinistico”que sobre ella hace el comunicador Eduardo Sánchez Tolentino (el Piro) en su programa “desenmascarando bocinas”.

B – En este video-reportaje, Piro revela los cobros que ella hacía o hace en diferentes instituciones del estado como ONAPI, Aeroportuaria, Junta Central Electoral, Interior y Policía, GDII, Industria y Comercio, el ayuntamiento, la CAASD, Turismo, la Contraloría, El DICON, agricultura, INAVINA, etc. Con estas instituciones, “la querida Chello, la patriota Chello”, se buscaba más de 600 mil pesos mensuales. Estos datos son interesantes, para saber la naturaleza de la fuente que está difundiendo con toda la mala fe del mundo, el supuesto documento, con el que – según ella y los demás nacionalistas, se revela el plan de la fusión de la isla por potencias extranjeras.

C- Por último, expreso mi rotundo y total rechazo el que a los artistas más ricos del país se le esté entregando 100 millones de pesos en un momento en que los recursos deben ser dirigidos a aliviar las penurias de los mas necesitados.

El que tenga oídos que oiga…