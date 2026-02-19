Alerta de US$6,500 millones en deuda, sin un impacto visible

Omar Fernández.

SANTO DOMINGO.- El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, denunció que el Gobierno dominicano colocó US$2,750 millones en bonos soberanos, a pesar de que más de US$3,700 millones de préstamos anteriores aún permanecen sin ejecutar en cuentas públicas.

El legislador del partido Fuerza del Pueblo señaló que el problema no está en que el Estado solicite préstamos, sino en el uso ineficiente de esos recursos.

«El problema no es pedir prestado; el problema es pedir prestado para nada. Guardar deuda no genera bienestar; genera facturas», declaró.

Dijo que al sumar ambos montos, el país acumula cerca de US$6,500 millones en recursos tomados sin impacto visible en infraestructura, servicios públicos o dinamización económica, lo que equivale a unos US$600 por cada dominicano.

IMPACTO EN LA ECONOMÍA Y EN EL DESARROLLO

Fernández relacionó esta falta de ejecución con el bajo crecimiento económico, que se mantiene en 2.1 %, muy por debajo del potencial histórico de la República Dominicana.

Enfatizó que si los recursos no llegan a carreteras, drenaje, infraestructura eléctrica, zonas industriales o inversión en conocimiento e innovación, entonces no se trata de inversión, sino de un costo para el país.

an/am