Alemania reafirma su apoyo a Ucrania y solicita garantías

BERLÍN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) – El ministro de Finanzas y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, ha reafirmado este lunes su apoyo a Ucrania y ha pedido «garantías fiables» en materia de seguridad para el país durante su visita oficial a Kiev, donde ha recordado que Berlín es el segundo país que más asistencia ofrece a las autoridades ucranianas.

Lingbeil, que ha garantizado que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no debe ilusionarse con la idea de que se produzca un descenso del apoyo a Ucrania», ha reafirmado su promesa: «Ucrania puede seguir contando con Alemania», según informaciones recogidas por la cadena alemana Deutsche Welle.

Así, ha explicado que se están buscando» formas de mejorar esta asistencia en el marco de un posible proceso de paz. «Esto va de Ucrania pero también de la seguridad de Europa. Ahora, Rusia debe mostrar un verdadero interés en lograr una paz justa. Putin debe dejar esta guerra de una vez», ha apuntado.

«No habrá negociaciones sin Ucrania. Es imposible permitir que la gente siga muriendo de forma brutal en ataques rusos, por lo que se tiene que declarar un alto el fuego», ha sostenido.

Además, ha subrayado la importancia de que Ucrania «siga su curso en el marco de las reformas europeas, teniendo en cuenta la intención de Kiev de reconstruir el país e impulsar su acceso a la Unión Europea».