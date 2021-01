Alejandrina Germán acusa Gobierno de pretender borrar logros del PLD

Alejandrina Germán

SANTO DOMINGO.- El Gobierno ha tratado de manipular a la población con la «insana pretensión» de borrar las realizaciones de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció Alejandrina Germán, miembro del Comité Político de esa organización.

Advirtió, sin embargo, que «la inmensa obra del PLD está a la vista de todo el pueblo dominicano y nadie puede negar que la misma ha contribuido a mejorar significativamente las condiciones materiales de vida de los habitantes del país».

“Esa realidad no podrá ser borrada, porque está palpable en la reducción de la pobreza y de la inequidad social, en obras de infraestructuras, en la modernización del Estado y en un conjunto de normas para garantizar la transparencia pública, entre otros aspectos relativos a la vida nacional”, escribió la exministra de Educación Superior Ciencias y Tecnologías en un artículo publicado en Vanguardia del Pueblo.

Calificó de «falsedad» los argumentos de que los dirigentes peledeísta se olvidaron de las enseñanzas de Juan Bosch en el ejercicio del poder.

“Si no hubiera sido por la práctica de la Teoría Bochista desde la dirección del Estado, esas grandes realizaciones no se hubiesen materializado para llevar bienestar a los dominicanos», expresó.

Dijo que el conjunto de principios ha constituido el fundamento teórico que ha permitido al PLD conocer e interpretar cabalmente la sociedad dominicana, y de ahí el éxito de sus gestiones de gobierno.

Aunque reconoció que algunos de sus compañeros de partido pudieron haberse apartado de los lineamientos del Boschismo, aclaró que no ha sido la generalidad de los casos, sino excepciones. “Me permito asegurar que el Boschismo sigue en los corazones y en la práctica de vida de la mayoría de los peledeístas”, enfatizó.

Reitero que siempre será importante que los miembros del PLD estudien permanentemente la vida, obra y postulados del profesor Bosch para entender los contextos en una perspectiva de futuro.

“Bosch siempre insistió en la calidad de sus miembros, no en la cantidad, y que uno de los roles fundamentales que tienen es que para lograr el apoyo del pueblo no pueden hacerlo si no logran un dominio pleno de lo que plantean, tomando siempre en cuenta el bienestar colectivo”, apuntó.