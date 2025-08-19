Alcalde dice pretende cambios históricos en provincia Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – El alcalde municipal Ulises Rodríguez, reafirmó que su prioridad ahora es la consolidación de una gestión transformadora en ese territorio.

Indicó que realiza su labor en el interés de un antes y un después en la historia de Santiago de los Caballeros y destacó la eficiencia, la disciplina y la mejora continua como ejes fundamentales de su administración.

En entrevista concedida al programa Arriba y Alante RD, conducido por Nikauly de la Mota, el edil analizó tanto sus desafíos personales como su visión política de futuro.

ASPIRACIONES POLÍTICAS

Rodríguez, primer alcalde del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, valoró que le consideren para posiciones de relevancia nacional, incluso la presidencia de la República, pero dejó claro que su enfoque actual está en el municipio.

Esclareció que ahora su misión está en la Alcaldía y destacó su creencia en la unidad del partido y el apoyo al presidente Luis Abinader para la consolidación de los logros gubernamentales.

ALCALDÍA TRANSFORMADORA

En ese sentido, mencionó la creación de la Dirección de Despacho y Coordinación de Gabinete, una iniciativa diseñada para la elevación de la eficiencia administrativa en una ciudad de la magnitud y complejidad de Santiago.

“Todo gestor público, político o emprendedor tiene que hacer su trabajo bien en el lugar que ocupa. Mi concentración está en ser alcalde y construir una alcaldía histórica para Santiago”, destacó.

También resaltó los logros alcanzados por el Gobierno central, como el crecimiento económico, el aumento del ingreso per cápita, la reducción del desempleo y las mejoras en educación y salud.

Enfatizó la importancia de la comunicación con la ciudadanía. “No se trata de ser mezquinos (…). Los santiagueros merecen conocer la verdad sobre lo que se hace bien y lo que se puede mejorar”, concluyó.

