ALBA-TCP critica «persecución» de los EE.UU. contra N. Maduro
Los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han condenado este miércoles lo que definen como «nefasta persecución» de las autoridades de Estados Unidos contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotraficante.
También, han rechazado el despliegue de buques de guerra por Washington en aguas del Caribe próximas a Caracas y Bogotá.
En un extenso comunicado, los líderes de estos países ha manifestado su «más firme y absoluto respaldo a» Maduro, ante la actitud de la Casa Blanca, quien ha ofrecido una recompensa de más de 50 millones de dólares a cambio de información que facilite la detención del mandatario venezolano al vincularlo con los grandes cárteles del narcotráfico.
CUESTIONAN ACUSACIONES
Han considerado que estas son unas «acusaciones infundadas, mitómanas y carentes de sustento legal y utilizadas como instrumentos de hostigamiento mediático y diplomático» y han señalado a Washington por tratar con ello de «deslegitimar gobiernos soberanos».
«Estas maniobras no solo constituyen un ataque directo a la independencia de Venezuela, sino también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe», han advertido, rechazando el despliegue de buques ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien han acusado de emprender «políticas ilgales (e) injerencistas».
VEN VIOLACIÓN FLAGRANTE DEL DERECHO INTERNACIONAL
Los diez países han incidido en que este tipo de operaciones militares «disfrazado de operaciones antidrogas» amenaza la paz y la estabilidad regionales y supone una «violación flagrante» del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, al tiempo que han exigido su «cese inmediato».
Ante esta situación, han apoyado la sugerencia del presidente colombiano y presidente temporal de la CELAC, Gustavo Petro, de reunir de manera «urgente» a sus respectivos ministros de Exteriores con vistas a «fijar posición conjunta, digna y soberana».
Por otra parte, han aprovechado para denunciar el refuerzo «extremo» del bloqueo impuesto a Cuba por la Administración Trump que «ocasiona graves perjuicios al bienestar del pueblo cubano».
ALBA estás en los ciertos, pero nadie los acusa con su m a m a, entendieron?
No es Maduro, es el Petróleo, las reservas del petróleo venezolano, su cercanía, cantidad, y el precio que nunca pagaran, son las garantías de la permanencia de Estados Unidos como Primera Potencia, solo el ejercito de USA consume mas petróleo que cualquier pais del mundo, sin el petróleo no hay forma de mantener en movimiento a un ejercito así, 4,600,000,000 de galones al año y subiendo. pero nos manipulan con otros temas.
El quedarse en el poder a la fuerza por tener el andamiaje funcional de Venezuela, eso si nunca lo criticaron, balsa cínicos. Ustedes, mientras lo que ocurrió, en esas elecciones, con la bravuconada del dictador, el burro Maduro y el otro, el cara e’ sapo, Diosdado Cabello, NUNCA, se manifestaron, doble moral.-
NO CUESTIONAN EL PROCEDER DICTATORIAL DE MADURO Y LOS 7 MILLONES DE VENEZOLANOS PASANDO TEABAJO EN EL EXTRANGERO COMO LA CANCION «PUEBLO BLANCO» DE JOAN MANUEL SERRAT .UN PAIS COMO ERA VENEZUELA LA SUIZA DE AMERICA ABUSADORES PARA QUE UNOS CUANTOS LOQUITOS VIVAN SUS SUEÑOS REVOLUCIONARIOS
Y abinader que ponga su barba en remojo!
Firma
Antonio Jueves
Cuáles son esos países?
Hay que ponerlos a todos ellos en la lista de Trump.
Ya está bueno de dictadores delincuentes y criminales que solo viven abusando de sus pueblos.
Hay we darle pa’bajo a Maduro y a todo el que lo apoyen.
Quienes apoyen a Maduro son enemigos del pueblo venezolano.
Trump que le ponga más barcos de guerra a todos ellos.
Firma,
Antonio Jueves.