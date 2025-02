Alaban en la R. Dominicana a actriz Zoe Saldaña por premio

Zoe Saldaña

Santo Domingo, 25 feb.- Medios dominicanos destacan la entrega del premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG Awards, en inglés) por mejor actriz de reparto a Zoe Saldaña, por su trabajo en la película «Emilia Pérez».

Cinedominicano señaló que esta victoria de la actriz de origen dominicano consolida su posición como favorita para llevarse el Oscar en la ceremonia, pautada para el 2 de marzo.

Saldaña fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su aclamado papel en «Emilia Pérez», del director francés Jacques Audiard, y competirá junto a las estadounidenses Mónica Bárbaro (A Complete Unknown) y Ariana Grande (Wicked), la británica Felicity Jones (The Brutalist) y la italiana Isabella Rossellini (Cónclave).

Al recibir el premio, expresó un profundo orgullo por pertenecer a SAG Awards, destacando la importancia del respeto y aceptación dentro de la industria del entretenimiento.

Describió a «Emilia Pérez» como una obra que explora la verdad y el amor, y resaltó la responsabilidad de los actores en contar historias profundas y significativas.

Diario Libre publicó que «Para los críticos, Saldaña es la clara favorita para ganar el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto el próximo mes».

Reprodujo las declaraciones de la ganadora, quien expresó: «Estoy orgullosa de ser parte de un sindicato que me permite ser quien soy. Nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo…».

«Emilia Pérez», protagonizada por la española Karla Sofía Gascón y Saldaña, lidera las nominaciones a los Premios Oscar con 13 candidaturas.

La historia de un narcotraficante que hace transición a mujer, una mezcla de musical y drama grabado en México y en otros países latinoamericanos, aspira a las estatuillas de mejor película, dirección, guion adaptado, música y cinta internacional, entre otras.

of-am