Al PRM: usen la cabeza, no se dejen aplastar. Contraataquen (OPINION)

El autor es economista. Reside en Santo Domingo

Hay toda una campaña orquestada y desatada en las redes sociales atacando al PRM y al gobierno. Muchas de ellas pagadas por quien todos conocemos, por gente perversa y corrupta, que no tiene calidad moral para opinar, pero hablan como cotorras.

Cuestionan y difunden faltas noticias y vainas tan pendejas y estúpidas como la quiebra del Banco de Reservas o la del Banco Agrícola, que colocó préstamos a tasa cero después de la pandemia. Sin el Bagricola, a pesar de no cumplir las normativas bancarias, no habría arroz, tabaco, cacao, víveres y frijoles. Es un banco de fomento agropecuario con respaldo del Estado.

Atacan la integridad del Ministro de Hacienda por una supuesta investigación contra él, ordenada por quien sabe quién y con un mensaje en video típico de chismografía barata.

El caso SeNaSa seguirá pinchando al gobierno, quien descubrió el fraude y sometió a la justicia a los responsables. ¿Pero que hubiera sucedido 10 o 15 años atrás con el PLD en el poder?

La oposición continuará atacando por todos los frentes, pagarán a decenas de programas en redes sociales que se dedican a denigrar a funcionarios públicos sin ninguna prueba o con documentación falsa. Cuestionaran hasta lo que se compra en papel sanitario.

Mientras eso sucede los dirigentes del PRM se ponen a discutir pendejadas sobre los nombramientos del presidente o cancelaciones de perremeístas. Traten eso temas internamente.

Lo que debe hacer el partido y el gobierno es unir fuerzas y sacar los expedientes de corrupción de los pasados 16 años y difundirlos para que los dominicanos no olviden quienes fueron los que nos gobernaron.

Usen la cabeza y no se dejen aplastar. Contraataquen, que es la mejor defensa. Las contradicciones internas son un caldo para las divisiones, para abrirle espacio al enemigo.

Hay un gobierno que goza de gran popularidad, un presidente al que la corrupción no le salpica, como en el pasado, ni llega a las puertas de su despacho. Un firme creyente y defensor de la transparencia y la ética gubernamental, que ha demostrado a lo largo de 5 años de gobierno.

El PRM es el único partido que garantiza que los logros de este gobierno continúen y se consoliden. Su dirigencia está en buenas manos, pero muevan la maquinaria interna, engrásenla, refrésquenla, cámbienle algunas piezas si es necesario, pero actúen ya, porque esto apenas comienza.

El gobierno, por su parte, debe aumentar las recaudaciones combatiendo la evasión y dando facilidades para que los contribuyentes paguen sus impuestos reduciendo las multas, recargos e intereses excesivos.

Presionar a los funcionarios a que actúen con más dinamismo, entusiasmo y hablen de lo que hacen. Simplificar trámites burocráticos, aprobar leyes de reforma institucional estancadas en el congreso y manejar el presupuesto con tacto e inteligencia, apoyándose en las alianzas público-privada para las grandes obras. Estimular al sector privado para aumentar el consumo y la inversión, aprovechando las menores tasas de interés. Demostrar con cifras que la economía es y seguirá siendo fuerte y sus beneficios socialmente mejor distribuidos.

Gobierno y partido, no son dos cosas diferentes. Son una unidad monolítica y debe ser así para seguir en el poder.

jpm-am