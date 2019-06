Al otro lado

GOBERNANDO Y DESDE LA OPOSICIÓN

Finalizadas las elecciones municipales, europeas y autonómicas a muchos partidos políticos y candidatos les toca hacer comunicación política desde la oposición, otros a cambio formarán y dirigirán gobiernos durante la próxima legislatura.

En pequeños municipios la profesionalización de la comunicación política y otro tipo de trabajos relacionados con la gestión de actividades políticas todavía no ha irrumpido con cierta fuerza.

Toda comunicación política municipal se centra, en el mejor de los casos, en apariciones en prensa y medios de comunicación local, algunos folletos y programas electorales y el uso particular de los medios digitales como las redes sociales y el WhatsApp entre otros. Es el campo de batalla donde las reglas locales dominan y se niegan a perder el protagonismo que han tenido durante años y años.

En estos entornos de tanta confusión captar el voto y la confianza a medio y largo plazo, es más una labor de espera, de paciencia y de estar al acecho, como lo hace el Martín Pescador, espera su momento, no está constantemente zambulléndose por si hay algo que pescar.

Quienes sean los portavoces de los diferentes grupos políticos, en gobierno o en la oposición, poco a poco se irán viendo obligados a mejorar la forma de expresarse, de informar de sus correspondientes gestiones y de llevar a los puntos de encuentro informativo propuestas de gobierno mejores que las de su adversario político, toca planificar la comunicación y todos sus contenidos.

COMUNICACIÓN POLÍTICA NUEVAS DINÁMICAS Y CIUDADANÍA PERMANENTE

La comunicación en medianos y pequeños pueblos se hace mucho más artesanal y tiene poco que ver, en muchas ocasiones, con las propuestas y mejoras de procesos en la comunicación política que se ofrecen en los centros de estudios, universidades o todas las técnicas que se aplican en el mundo de la consultoría y la asesoría política profesional.

Cierto es que la comunicación del tú a tú, en mis años de experiencia y cómo opinión muy personal, sigue siendo primordial, aunque ya no alcanza o al menos, no es del todo autosuficiente. El pueblo siempre está, siempre.

El político municipal se tropieza en su día a día con muchos vecinos, el factor proximidad es ineludible y no cabe duda de que es una oportunidad, para bien o para mal, para estrechar relaciones personales, desde la figura como cargo electo o desde el lugar de oposición al gobierno que esté legislando.

LÍDER POLÍTICO SOCIAL

Esta cercanía entre pueblo y político puede ser un hándicap si no se trabaja bien la comunicación política, tanto la verbal como la no verbal, deja en evidencia muchas a veces las carencias en cuanto a comunicación y lo que es peor, aumenta la buena imagen hacia el adversario, suele ocurrir.

Pero siendo objetivos, hablamos de política municipal y, por lo tanto, de cercanía.

Son los espacios pequeños la clave para desarrollar estrategias de comunicación centradas en dicha cercanía, en la noticia local, en el problema puntual de una vecindad y como se puede resolver. Los temas locales y municipales son muchísimo más cercanos que una noticia a nivel nacional. Es aquí donde radica la fuerza de la comunicación política municipal.

COMUNICACIÓN POLÍTICA LOCAL

Lugares como la salida de colegios, bares, el mercado, las asociaciones de vecinos, las peluquerías o paradas de taxi son escenarios perfectos para poder interactuar con el ciudadano, donde puede ofrecer el político su argumento o mensaje político de una manera directa y sin intermediarios, la marca personal aquí juega un papel fundamental, el todo o nada.

Antes, queda un largo trabajo de estructura y de base, qué vamos a comunicar, cuándo, a quién, por qué y si realmente lo que decimos o contamos interesa al receptor del mensaje.

LÍDER FIRME Y CERCANO

Cercanía en política implica también rodearse de colaboradores y personas relacionadas con los medios de comunicación, prensa, radio, medios digitales. En la estrategia de comunicación y de marketing político desde la oposición es de vital importancia establecer relaciones con periodistas, influencers, personas afines a causas sociales, gente que sea capaz de prescribir nuestra marca política y que sirva de megáfono de nuestro mensaje.

Se tiene que hacer ver al medio de comunicación que los partidos y personas que están al frente de grupos de oposición son muy necesarios para el contexto electoral. Hay que tener en cuenta que de cara a un medio de comunicación es más cómodo o fácil hablar de acciones de gobierno, que de acciones de oposición.

Otra tarea relevante para tener en cuenta en la oposición desde el punto de vista de los partidos de la oposición es la dosificación de esfuerzos en la comunicación política. Se cae muchas veces en el error de hablar por hablar y publicar por publicar, hay que medir bien los tiempos y aportar contenidos y textos de calidad. Mejor la calidad que la cantidad.

Por otro lado, es importante que el político tenga definido y desarrollado su proyecto de municipio, donde quiere ver a su pueblo a medio y largo plazo, ser capaz de transmitir esas ideas de futuro y pensando no solo en el habitante actual, sino en toda la población que pueda ir apareciendo y creciendo.

COMUNICACIÓN POLÍTICA TEORÍAS Y ENFOQUES

A veces la comunicación política se basa pura y exclusivamente en el ahora, seguramente en determinadas ocasiones esté bien, pero no siempre. También hay ciudadanos y ciudadanas que esperan saber que ofrece el político para dentro de unos años, esté gobernando o esté en la oposición de gobierno.

Comunicar desde la oposición este tipo de cuestiones es difícil claro está, no es lo mismo comunicar políticamente desde una institución que desde el bando contrario.

También es cierto que la comunicación de gobierno y de los líderes políticos, como puedan ser alcaldes o gobernadores, está más en el candelero y bastante más fiscalizada, permite menos errores que la comunicación política de los partidos y candidatos que no gobiernan.

La comunicación de partido debe de ser desde un punto de vista constructiva, buscando siempre aportar valor a la información y poniéndose del lugar de quien recibe la noticia o el contenido.

CANDIDATO POLÍTICO IDEAL

El candidato político ideal tiene que empatizar en todo momento con el electorado, el cuál cada vez tiene menos tiempo para leer y se queda en una gran cantidad de veces en los titulares y en la imagen que recibe a primera vista, la primera impresión.

La crítica constante y permanente al gobierno, sin aportar soluciones o fórmulas para mejorar el tema sobre el que se hable, no hace más que perjudicar a la oposición. Es evidente que hablar por hablar cada vez aporta menos, hay que dar el punto de vista y una versión en forma de mensaje que el ciudadano pueda ver en la oposición alguien que realmente da soluciones y no solo habla de los problemas.

Son tiempos de dejar claro, como candidato político ideal, cuál es nuestro posicionamiento ante tantas y tantas cuestiones sociales, económicas y políticas. Antiguamente ante la poca cantidad de partidos políticos y de líderes la relación con alguna temática era de fácil comprensión.

Ahora no, ahora a medida que van apareciendo nuevas formaciones y candidatos al espectro político se hace muy necesario posicionarse para que las audiencias vean y escuchen claramente que mensaje emite el político y si habla claro o no.

Recuerda, la gente no tiene mucho tiempo para pensar y aunque lo tuviera, no lo dedicaría a descifrar mensajes o argumentos de difícil comprensión.

OPOSICIÓN POLÍTICA CONSTRUCTIVA

Ser el líder de la oposición contempla dificultad, perseverancia y un esfuerzo mayor para ejercer de portavoz en un periodo poselectoral. A cambio, también ofrece la oportunidad en el ámbito de la comunicación política de aportar alternativas de gobierno, nuevas ideas y no tener el no por el no como herramienta única para exigir cambios y mejoras en la política municipal.

Nadie que se dedique a la política, con cierta ambición, le gusta participar de ella desde la oposición. Por tal motivo cada vez es más frecuente contar con profesionales de la comunicación y el marketing político para trabajar con líderes, candidatos y partidos políticos a nivel municipal.

Comunicar políticamente bien y ganarse la confianza ante el vecino no es tarea fácil, ahora bien, más difícil es optar a gobernar sin cambiar de método, forma y contenido político.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.