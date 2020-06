Nueve encuestas vaticinan Abinader ganará elecciones en primera vuelta

SANTO DOMINGO.- Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabeza las proyecciones de preferencia electoral para ganar en primera vuelta el próximo 5 de julio, según los datos de por lo menos 9 encuestas realizadas durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

El consistente posicionamiento electoral de Abinader es avalado por los estudios de opinión de las firmas Greenberg Quinlan Rosner, Mercado & Cuantificaciones, New Partners, APD Consulting Group, Centro Económico del Cibao, ABC Marketing, Axcion y Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME).

La primera evaluación de este lapso fue hecha por la firma Greenberg Quinlan Rosner, patrocinada por el periódico Diario Libre, aplicada del 21 al 24 de febrero, que le otorgó al candidato opositor el 52% de la intención del voto a Gonzalo Castillo 24% a Leonel Fernández 17%.

Mientras que la encuesta de la firma APD Consulting Group, realizada del 17 al 20 de abril del 2020, le asigna a Abinader 54.4% frente a un 24.1% de Gonzalo y un 11.8% de Leonel.

New Partner, con una muestra levantada del 23 al 26 de abril, colocó al candidato presidencial del PRM como puntero con 52.1% de intención del voto frente a 27.4% del candidato del PLD y 9.9% para el candidato de la Fuerza del Pueblo.

También en abril se publicó la medición de la firma Mercado & Cuantificaciones, con entrevistas aplicadas entre el 27 y el 29 de ese mes, donde Abinader aparece con 52.3%, Gonzalo con 30.3% y Leonel 12.3%.

La encuesta del Centro Económico del Cibao (CEC), con trabajos de campo levantados el 25 y el 26 de mayo, también proyecta a Abinader como ganador en primera vuelta con 53.9% de la intención del voto frente al 34% de Gonzalo y 10.3% de Leonel

La firma peruana ABC Marketing también dio a conocer los resultados de una encuesta aplicada a nivel nacional entre el 13 y el 16 de mayo, que posiciona a Abinader con 55.6% de preferencia mientras que Gonzalo registra el 26.5% y Leonel 14.5%.

La siguiente encuesta, aplicada del 15 al 20 de mayo, fue hecha por Estudios e Investigaciones Profesionales (ACXIONA), la cual colocó a Luis con el 55% de las preferencias contra 26% de Gonzalo o y 4% de Leonel.

La más reciente encuesta en reafirmar el triunfo de Abinader en primera vuelta fue realizada por el Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (IDEAME), con entrevistas presenciales aplicadas del 18 al 23 de mayo, y la cual asigna al candidato opositor una ventaja de más de 20 puntos sobre el contendiente oficialista. Con una muestra de 3 mil personas en edad de votar entrevistadas de manera presencial, otorga 51.8% a Abinader, 31.5% por ciento a Gonzalo, 14.3% a Leonel y 1.0% a Guillermo Moreno.

sp-am