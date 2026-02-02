Al menos 8 pandilleros muertos en operación policial en Haití
PUERTO PRINCIPE.- Al menos ocho presuntos pandilleros murieron en una operación llevada a cabo en zonas controladas por la pandilla Base 400 Mawozo, liderada por Lanmò SanJou, informó este domingo la Policía Nacional de Haití (PNH).
Durante esta operación se utilizaron blindados y tractores para desbloquear la carretera y también se desplegaron varias unidades de la policía.
«Además de estas medidas de seguridad, se están realizando muchos trabajos para que la población pueda circular y desplazarse libremente, sin miedo», señaló la institución policial en un comunicado de prensa, en el que también reafirmó su compromiso «permanente» para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
Esta operación coincide con la alerta de seguridad emitida por la Embajada de los Estados Unidos en Haití el mismo sábado, en la que informaba a los ciudadanos estadounidenses de que se estaban llevando a cabo operaciones de seguridad al norte, noreste y sur de la embajada, y afirmaba que se «habían registrado intensos tiroteos en la zona».
Refuerzan el despliegue en varios departamentos
Además de este dispositivo, en otras publicaciones en su página de Facebook, la PNH anunció el refuerzo de su despliegue y de su logística en varios departamentos del país.
La 35 promoción de la policía, que se graduó hace unas semanas, se desplegará en cinco departamentos geográficos, entre ellos Artibonite y Centro, que se ven afectados por la inseguridad.
of-am