Al menos 8 pandilleros muertos en operación policial en Haití

En la operación policial, desarrollada el sábado, se incautaron además un rifle M16 y un rifle Kalashnikov, según el informe de la Policía, que también destacó que se consiguió desbloquear y reparar una carretera del norte de la capital.

Entre los presuntos delincuentes muertos se encuentran lugartenientes que se habían instalado como jefes de algunos barrios, entre ellos ‘Zotolan’, ‘Ti Toni’, ‘Brekè’ y ‘Ti Piquant’. Asimismo, las fuerzas del orden taponaron tres grandes agujeros excavados por las bandas para tender una trampa a la policía.