Al menos 1,200 dominicanos abandonan NY y regresan a RD

NUEVA YORK.- Más de mil dominicanos han dejado Nueva York en este 2023 para volver a su país de forma voluntaria al señalar que no esperaban el alto costo de vivir en la ciudad, ni el frío o bien, extrañan a su familia.

Univision 41 entrevistó a personas que acudieron al consulado de República Dominicana para obtener su carta de ruta, un pasaporte provisional que les permite regresar a la isla.

Andrés Peña, un quisqueyano que llegó a Nueva York en agosto de 2021 regresó a su país pues extrañaba a sus hijos, que no pudieron hacer el viaje.

Además, señaló, la Gran Manzana no es lo que esperaba cuando llegó hace un par de años.

“Pensé que era diferente, tú sabes, la gente. Uno lo ve y piensa que es una vida muy buena, pero el que no sabe, decide venir. Pero principalmente mis hijos me dicen que regrese”, contó.

“Prefiero estar comiendo arroz con huevo, así y feliz, y no estar aquí”, añadió.

En el consulado dominicano recibieron durante el pasado mes de noviembre 185 solicitudes de cartas de ruta y en lo que va de 2023 al menos 1,200 personas han regresado a República Dominicana con dicho documento.

Algunos otros como Miledis Gómez, dan las gracias por lo vivido en la Ciudad, pero prefirieron regresar a dominicana para estar cerca de la familia.

“El país es una maravilla y como dicen allá no voy a morir ciega”, comentó.

“Me siento feliz porque por lo menos voy a donde está mi familia”.

“Aquí no tengo nada, sólo el agradecimiento que le tengo a este país por este año”, añadió.

Otros como Inoel Madera, señalaron que el clima y el estar lejos de sus seres queridos lo llevaron a tomar esta decisión.

“El frío no me gusta y pues mi familia, me voy a la primera tropa”, dijo.