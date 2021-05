«Al bolero hay ponerle mucho filin», dice «El Canario» sobre su último disco

Miami, 14 may.- El salsero dominicano José Alberto «El Canario», que ha pasado los 46 años de su carrera artística «viajando en un avión», cumplió uno de sus sueños al terminar su primer disco íntegramente de boleros, «Rodando por el mundo», que saldrá a finales de mayo y para el que bebió de la fuente: Santiago de Cuba.

Se trata de una docena de temas clásicos, «cinco temas yo solo y siete dúos» de un género al que «hay que ponerle mucho filin», adelantó el cantante en una entrevista con EFE en Miami.

«Mi base fuerte es la salsa. El bolero tiene su maña, tiene su truco, hay que ponerle mucho filin, mucho sentimiento», comentó «El Canario» sobre este proyecto internacional que considera «una aventura».

Para grabar «Rondando por el mundo», el nombre popular en toda Latinoamérica de «¿Por qué ahora?», un bolero de Bobby Capó grabado por primera vez en 1956 en Puerto Rico por Vitín Avilés, «El Canario» invitó a los cantantes puertorriqueños Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Charlie Aponte.

Además, fueron llamados «a escena» el colombiano Jorge Celedón, el cubano Pablo Milanés y los compatriotas de «El Canario» Milly Quezada y Sergio Vargas.

HOMENAJES A VICENTICO VALDÉS, BENNY MORÉ Y ROLANDO LASERIE

«El bolero sí tiene mucho más espacio de jugar con las melodías, de jugar más con la voz, de tener un toque mas interpretativo en las líricas, porque, recuerda, no lleva la misma velocidad que cantar una salsa, un guaguancó, una timba… Es más relax», explicó el cantante que, desde Miami, donde vive, se valió de «la tecnología» para completar su sueño.

«En este disco tendí la invitación a mis colegas y cuando hice el llamado no hubo un pero ni un no, todo el mundo encantado. Eso me llenó de alegría y satisfacción, el cariño hacia mi persona y el respecto es algo increíble», confesó el salsero.

De los siete dúos que contiene el nuevo álbum, tres son popurrís de tres o cuatro canciones popularizadas por famosos vocalistas cubanos.

Uno de estos popurrís es un homenaje al gran bolerista Vicentico Valdés, conocido como «el hombre de la voz elástica», donde Gilberto Santa Rosa acompaña al «Canario»; otro rinde tributo a Benny Moré con la cantante Milly Quezada, y el tercero a Rolando Laserie, en dueto con Charlie Aponte, el emblemático vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico.

El resto de dúos «son canciones sencillas» con Víctor Manuelle, Jorge Celedón, Sergio Vargas y Pablo Milanés, detalló.

UN DISCO QUE LE DEBE MUCHO A SANTIAGO DE CUBA

«Rodando por el mundo» comenzó a grabarse mucho antes de la pandemia.

«Todo se frenó y hace a penas dos meses y medio que comenzamos de nuevo a la carga», dijo sin ocultar la alegría por un trabajo casi terminado y actualmente en proceso de mezcla y remasterización.

Este martes el cantante presentó en las plataformas digitales el primer sencillo como adelanto, justamente el que sirve de título al disco. Tanto la voz de «El Canario» como la instrumentación recogen el aire clásico del género, algo en lo que el productor general, el cubano Alden González, hizo hincapié.

«Hay cosas en este disco que le van a parar los pelos a muchas personas conocedoras del género», afirmó el dominicano.

El álbum incluye una preciosa versión de «El amor de mi bohío», una guajira clásica del cancionero internacional escrita en la primera mitad del siglo XX por el cubano Guillermo Portabales, así como otra del tema «¿Y tú qué has hecho?», de Eusebio Delfín y en dueto de «El Canario» con Pablo Milanés».

«Me siento satisfecho porque además recojo gratos recuerdos de mis padres y de mis abuelos, son tantos clásicos y tantos artistas que no pudimos incluirlos en esta ocasión a todos. Espero tengamos éxito para hacer un volumen número dos y poder llenarme de satisfacción con cosas que quiero hacer», precisó.

No obstante, el dominicano lamentó la ausencia de Roberto Ledesma, Toña la Negra, Celia Cruz, Alberto Beltrán y «muchísimos cantantes más que vivo loco con ellos, pero en otra ocasión será».

Aunque para grabar el disco «El Canario» prácticamente no se movió de Miami, la base de este registro es Santiago de Cuba, una ciudad que ha visitado en otras ocasiones y donde echa en falta no haber visto nunca expuesta una foto de la legendaria intérprete cubana Celia Cruz.

Allí se cocinó la idea y de allí sale el acompañamiento musical de cada tema, además de la participación de muchos otros músicos santiagueros como Alejandro Almenares, Los Guanches, Azabache y Magic Sax Quartet.

No en balde «El Canario» pone por delante que el primer bolero lo escribió Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883.

Expresó su preocupación por la pérdida de las tradiciones y las raíces entre los latinos, algo que le movió a implicarse en un proyecto de este estilo y magnitud y con la ilusión puesta en volver pronto a cantar con público.

«Eso es lo que nosotros hacemos, música bailable, música del trago, de la que la gente goza. Sinceramente, extraño mucho eso», confesó sobre los estragos de la covid-19.

of-am

Síguenos en las redes twitter facebook instagram