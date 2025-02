AI detalla impacto brutal en niños violencia pandillas Haití

PUERTO PRINCIPE.- Los niños de Haití se ven cada vez más atrapados en el fuego cruzado de la violencia de las pandillas, obligados a portar armas, espiar a la policía y a pandillas rivales, y a realizar recados para los hombres armados, según un informe publicado el miércoles por Amnistía Internacional.

Uno de los 51 niños entrevistados por el grupo de derechos humanos dijo que era constantemente presionado por una pandilla para combatir a su lado.

“Mataban a gente delante de mí y me pedían que quemara sus cuerpos. Pero no tengo el corazón para eso”, dijo el niño, que no identificado, en declaraciones citadas por AI.

NIÑOS PANDILLEROS

Se estima que entre el 30% y el 50% de los miembros de las pandillas son ahora niños, según UNICEF.

Amnistía Internacional afirmó que los niños “no tenían elección, y que su participación era predominantemente por hambre o miedo”.

Casi dos millones de personas están al borde de la inanición en Haití, y se estima que más de un millón de niños viven en áreas controladas por pandillas, con el 85% de la capital, Puerto Príncipe, bajo su dominio.

PANDILLAS EN CONTROL

Un niño no identificado, de 16 años, dijo que le pagan por hacer recados para una pandilla.

“(Las pandillas) tienen el control. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”, dijo a la organización.

Si los niños se niegan a seguir las órdenes de una pandilla, ellos o sus familias serían asesinados, según el reporte, que se basó en un total de 112 entrevistas y en una investigación realizada de mayo a octubre del año pasado.

Los niños no solo están en peligro por las pandillas, sino también por personas que se toman la justicia por su mano y policías que creen que están trabajando para ellos, según Amnistía Internacional.

Las niñas y mujeres jóvenes también han sufrido violaciones grupales de miembros de pandillas e infecciones de enfermedades de transmisión sexual, y a menudo quedan embarazadas en un país donde la atención médica es extremadamente limitada.

Una adolescente fue violada por seis hombres, y su hermana por otros cinco.

“Había mucha sangre”, dijo la hermana menor no identificada en una entrevista.

Otra adolescente relató cómo bebió lejía para intentar suicidarse después de haber tenido un bebé tras ser violada por tres hombres que luego la dejaron desnuda en público.

“La gente me encontró en la calle y me puso un vestido”, dijo.

NO REPORTAN LOS ATAQUES

Amnistía Internacional afirmó que muchos de los entrevistados “se rieron de la idea de reportar sus ataques a las autoridades”.

Una niña de 16 años que fue secuestrada y violada por varios pandilleros dijo: “¿Estás de broma? No es posible… No hay policía… El único jefe en la ciudad son los miembros de las pandillas”.

La violencia también ha llevado a lesiones y muertes.

Una niña, de 14 años, relató cómo una bala que rebotó le atravesó el labio en septiembre de 2024. Tres meses antes, su hermano de 17 años murió por una bala perdida.

“Perdí una gran presencia en mi vida. Desde entonces, no sé cómo ser feliz”, dijo la niña.

La violencia es especialmente dura para los niños con discapacidades, algunos de los cuales relataron cómo tuvieron que dejar atrás muletas y sillas de ruedas durante los repentinos ataques de pandillas en sus vecindarios.

PIDE APOYO PARA NIÑOS

Amnistía Internacional pidió al gobierno haitiano que apoye mejor a los niños, restaure la educación, proporcione servicios de salud mental y reanude los procedimientos judiciales contra los niños sospechosos de tener vínculos con pandillas que están detenidos sin cargos.

También dijo que se necesitan más recursos, incluyendo capacitación y seguridad, para ayudar a reintegrar a los niños en la sociedad.

“La comunidad internacional no puede seguir haciendo promesas vacías”, dijo el informe. “El país necesita asistencia técnica y financiera inmediata y sostenida para rescatar a una generación de niños y niñas de perderse en ciclos repetidos de violencia de pandillas”.

En 2023 se reportaron 128 niños asesinados, según la ONU. Aunque la cifra del año pasado no estaba disponible, en 2024 se reportaron más de 5.600 asesinatos, señaló la organización.

La Policía Nacional de Haití, que tiene una grave falta de financiamiento y personal, trabaja junto a una misión respaldada por la ONU liderada por policías kenianos para ayudar a sofocar la violencia de las pandillas.

Sin embargo, la misión carece de financiamiento y personal suficientes, y Estados Unidos y otros países han presionado para transformarla en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.