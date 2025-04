Ahí vienen los rusos…!!

Carlos Manzano

Ahí vienen los rusos…!!!, Así se le llamó a una película estadounidense, allá por el año 1966, ambientada en plena guerra fría, la cual trata sobre un submarino ruso que, accidentalmente, encalla en un tranquilo lugar de la costa de los Estados Unidos, desatándose el pánico entre los residentes del pueblo ante lo que creían se trataba de una invasión soviética.

La tripulación desembarca para pedir ayuda, procurando le cedan un bote, pero, a pesar de sus inofensivas intenciones, muchos aldeanos se ponen nerviosos, y los habitantes del pueblo los toman por invasores, generando un pánico colectivo ante un eventual “derramamiento de sangre”.

Intentaré hacer una similitud de ese episodio, no por el hecho de que se anunciara establecer relaciones diplomáticas con Rusia, sino, más bien, con lo que actualmente estamos viviendo los dominicanos con los sobresaltos provocados por vocingleros y pseudo patriotas oficialistas sobre una eventual “insurrección armada” de Haití hacia República Dominicana.

Es lamentable que las actuales autoridades, con el único propósito de procurar sacar provecho político del asunto, mantengan a la población dominicana en un constante estado de inquietud y pánico sobre una supuesta “invasión armada haitiana” hacia territorio dominicano.

Irresponsabilidad

Creo que no se actúa con responsabilidad para abordar el tema haitiano, cuando cada vez que el gobierno se ve en serias dificultades, o surgen justos reclamos de reivindicaciones de parte de la población, montan el discurso, muy bien cacareado y vocingleriado de una supuesta “incursión haitiana” hacia territorio dominicano, con la finalidad de distraer la atención de la ciudadanía, o tratar de no afectar su posicionamiento, ya de por sí deteriorado, ante el electorado.

El último de esos discursos se dio el pasado 21 de los corrientes, cuando el canciller Roberto Álvarez manifestó, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que la situación de Haití “se ha convertido en una grave amenaza a la seguridad nacional de República Dominicana”, a tal punto que “bandas criminales, calificadas de grupos terroristas, ocuparon la sede del Consulado dominicano en la Comunidad de Mirebalais, y han amenazado con un avance “imparable” desde ese poblado hasta la frontera dominicana”.

Inmediatamente, y como si se tratara de uno de los estribillos de un librero muy bien diseñado, una batería de vocingleros oficialistas montó una propaganda masiva en los diferentes medios de comunicación sobre la “gran amenaza” de una “incursión armada” de los haitianos a nuestro territorio, alarmando y alborotando el estado emocional de muchos incautos dominicanos que llegan a creerse dichas fábulas.

Por fortuna, ese montaje no encontró eco en la opinión pública dado al hecho de que, precisamente, al otro día el Ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández, desmintió lo dicho por el Canciller en la ONU, asegurando que las bandas haitianas “no han avanzado hacia la frontera dominico-haitiana”, que «tienen meses ahí y no avanzan». Tal parece que les falló el guión.

La verdad es que no hay que ser un erudito, o un experto en estrategia militar, para darse cuenta de que Haití no cuenta con las más mínimas condiciones de llevar a cabo una insurrección armada hacia territorio dominicano, ya que es considerado un Estado fragmentado, donde no imperan las instituciones, ni existe un cuerpo compacto de sus fuerzas armadas. Dejémonos de tonterías y malos presagios. Desde Haití, no habrá invasión armada hacia la República Dominicana.

A lo más que se podría llegar es que algunos insurrectos haitianos revoltosos intenten cruzar la frontera dominico-haitiana hacia nuestro territorio, pero eso es fácilmente controlable por la fuerza militar dominicana, por lo que no representaría jamás un peligro para la soberanía y la estabilidad en nuestro país.

Es totalmente falso todo lo divulgado sobre una supuesta amenaza de invasión haitiana, que ocasionalmente vienen pregonando hacedores de opinión pública comprometidos con el oficialismo.

Una fantasía generada por mentes morbosas que desearían fuera real, para sacar, de manera irresponsable, provecho político de un conflicto bélico para el que no hay la más mínima posibilidad de que se produzca.

Debemos apostar por dejar a un lado la politiquería y asumir el tema haitiano con mayor nivel de responsabilidad y sensatez, si en verdad queremos darle feliz término a la crisis.

