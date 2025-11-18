Aguilas, Toros y Estrellas ganan en el reinicio beisbol de la RD

Adael Amador

SANTO DOMINGO. – Un batazo oportuno de Adael Amador con dos outs en la décima entrada rompió el empate y llevó a las Águilas Cibaeñas a una emocionante victoria 6-4 sobre los Tigres del Licey, en el torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Amador conectó un sólido batazo de línea hacia el jardín derecho ante un sinker de JC Mejía, remolcando a Wilmer Difó y Juan Lagares desde segunda y tercera base. Ese imparable selló la quinta victoria consecutiva del conjunto de las Aguilas, que domina el campeonato con marca de 15-3.

Los Tigres habían forzado las entradas extras al empatar 4-4 en el cierre del noveno episodio. Ángel Ortiz disparó doble productor hacia el prado derecho, remolcando a Cal Stevenson, y un lanzamiento salvaje de Jeurys Familia permitió que Omar de los Santos anotara la carrera del empate.

Jeurys Familia (1-0) se apuntó la victoria tras trabajar la octava entrada, mientras que Jonathan Hernández se acreditó el salvamento (1) con un noveno impecable. Jean Carlos Mejía (0-1) cargó con la derrota por los azules.

Por las Águilas; Emmanuel Rodríguez brilló con actuación de 3-2, doble, anotada y base por bolas; Jonathan Clase conectó doble y produjo dos carreras; Ezequiel Durán aportó triple, anotada, empujada y dos boletos; y Adael Amador remolcó las dos decisivas en el cierre del juego.

Por los Tigres, Luis Campusano se fue de 5-2 con jonrón, dos remolcadas y anotada; Cristian Adames conectó par de imparables, incluido un doble; y Ángel Ortiz añadió doble y empujada.

TOROS 8 LEONES 4

LA ROMANA.- Bryan de la Cruz y Denzer Guzmán dispararon un cuadrangular cada uno y los Toros del Este comenzaron el reinicio del campeonato con un triunfo 8 carreras por 4 sobre los Leones del Escogido, en el Estadio Francisco Micheli.

De la Cruz encabezó la ofensiva con tres carreras remolcadas, dos de ellas por su bambinazo ante Trevor Kelley en el quinto episodio. Guzmán disparó el suyo, que fue solitario, ante el relevista Génesis Cabrera en el sexto capítulo.

Los Toros, uno de tres equipos con un diferencial de carrera positivo, anotaron una en el primero y en el tercero, tres en el quinto, dos en el sexto y una más en el séptimo. Los Leones fabricaron dos racimos de dos vueltas, uno en el tercero y otro en el octavo.

En la baja del quinto, luego de igualar a dos en el tercero, los Toros tomaron la ventaja cuando Ronaldo Hernández abrió con sencillo y Gilberto Celestino lo llevó a tercera con un doble. Un balk permitió la anotación del propio Hernández y Celestino avanzó a tercera. Fue cuando vino el bambinazo de De La Cruz por el jardín izquierdo, colocando a los Toros arriba 5-2.

En la baja del sexto, llegó el de Guzman por el izquierdo. Más adelante, Gustavo Campero, tras recibir pelotazo, avanzó hasta tercera y anotó gracias a un imparable de Celestino al derecho, que puso el marcador 7-2.

Con su marca de 10-9 para continuar en la segunda posición, el conjunto romanense mejoró su récord en la casa a 4-6 y los Leones caen a 4-8 en la ruta además de alejarse a ocho del primer lugar y sumar su segunda derrota en línea.

Chester Pimentel (2-0) se llevó la victoria y Kelley (0-1) fue el derrotado.

OTRO RESULTADO

ESTRELLAS 6 GIGANTES 1

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 18 15 3 .833 – 19 10 9 .526 5.5 21 9 12 .429 7.5 19 8 11 .421 7.5 17 7 10 .412 7.5 20 8 12 .400 8.0

of-am