Águilas renueva contrato Reyes, Fernández, Mejía y González

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Con el objetivo de blindar su estructura y dar continuidad al talento que conoce la mística del equipo, la gerencia de operaciones de las Águilas Cibaeñas anunció oficialmente la renovación de cuatro piezas clave de su reserva nativa: los lanzadores Junior Fernández, Erick Mejía y Luis González, junto al versátil Alfredo Reyes.

Este grupo de jugadores, que combina velocidad, veteranía y un alto compromiso con la causa amarilla, fortalece el núcleo del conjunto con miras a la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Entre las extensiones destacan nombres que han sido vitales en el desempeño reciente del conjunto:

Junior Fernández: El relevista derecho reafirma su lugar en el bullpen tras una destacada serie regular donde registró una efectividad de 2.40 en 15 entradas, ponchando a 15 bateadores.

Erick Mejía: La gran nota de versatilidad. El exinfielder ha evolucionado a un lanzador de potencia, superando las 95 millas por hora. Viene de lanzar en tres niveles con los Nacionales de Washington en el verano de 2025.

Luis González: El zurdo nativo de Esperanza es un especialista para situaciones críticas. En 2024, registró una impresionante efectividad de 0.77 y 18 ponches en apenas 11.2 entradas.

Alfredo Reyes: El especialista en defensa y velocidad regresa tras un sólido desempeño en la pasada semifinal, donde bateó para .375 (3 hits en 8 turnos).

La gerencia aguilucha enfatizó que estas firmas no son solo movimientos administrativos, sino una apuesta por la identidad del equipo:

Con estos movimientos, las Águilas Cibaeñas aceleran la estructuración de un equipo competitivo que busca satisfacer las exigencias de su fiel fanaticada en el Estadio Cibao.

of-am