Agricultura y Medio Ambiente, esperan por Faña y Jáquez

El autor es escritor y dirigente político. Reside en Nueva York.

1 – “En la multitud de consejeros, está la sabiduría del rey”-. Este es un proverbio, cuya veracidad es axiomática, y proviene del arsenal filosófico del sabio Salomón. Pero, para alguien acreditarse como consejero, requiere de integridad moral y de los conocimientos y experiencias en el área específica donde se requiere el asesoramiento. A mis 71 años, ya encanecido y curtido en las luchas sociales y laborales, me siento poseedor de esos atributos imprescindibles para dar una orientación en la agropecuaria y Medio Ambiente, a los que no dominan esas áreas porque no la han estudiado ni trabajado en ellas.

2 – Por otro lado, siendo yo uno de los soldados del PRM que luchó arduamente en la primera línea de fuego para lograr la victoria electoral del pasado 5 de julio, ello me otorga un derecho institucional y moral para opinar con autoridad sobre las decisiones de estado a tomar por el presidente electo Luis Abinader; cosa que siempre haré, como garante y compromisario de los cambios prometidos en la campaña electoral, una vez conquistásemos el poder. También quiero aclarar, que en esta ocasión me he constituido en la voz y mensajero de miles de profesionales agropecuarios que me han pedido que escriba sobre este tema. ¿Entonces, de que hablan y piden mis colegas?

3 – Pues bien…, es bien sabido el abandono del campo por los gobiernos del PLD. La producción de rubros agrícolas con Leonel y Danilo fue cayendo progresivamente, para deliberadamente dar paso a importaciones masivas de alimentos, lo que ha generado la quiebra de miles de nuestros productores agropecuarios, y que ciertos funcionarios peledeistas se hiciesen millonarios con las importaciones; son los casos de Salvador (Chío) Jiménez Ministro de Agricultura de Leonel, y de José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia de Danilo Medina. En este sentido, los mafiosos negocios de importación de ajo y de otros alimentos por parte de Peralta, se dieron a conocer de manera pública, por el sometimiento que al respecto le hiciera el agrónomo Leonardo Faña. Los productores de ajo de Constanza, han sido víctimas de la antipatriótica práctica de Peralta y del PLD.

4 – Por otro lado, nadie es ajeno a las causas del tremendo calor que está haciendo en nuestro país, ni a las razones del dislocamiento del régimen pluviométrico en todo el territorio nacional, ni de los motivos de la escases de agua en las presas, acueductos, canales de riego, ríos, riachuelos, lagos y lagunas. No se ignora que la flora y fauna en general están siendo afectadas severamente, y que esas calamidades se deben precisamente a la devastación de los bosques, vía la tala indiscriminada, y en el caso de la degradación de los ríos, agravadas por la extracción brutal de las arenas de sus lechos por las granceras. En este prontuario, también cuenta la destrucción de los suelos, que sin la capa vegetal, son expuestos a la erosión violenta por la escorrentía sin amortiguamiento natural contra las aguas torrenciales.

5 – Con las susodichas prácticas malsanas, la mayoría de los bosques ubicados en las cuencas montañosas de las cabeceras de los principales ríos, han sido devastadas por figuras prominentes del gobierno, como senadores, diputados y ministros. Los casos más representativos de estas depredaciones las tenemos en Pedernales, Santiago Rodríguez, Hondo Valle (Elías Piña) Valle Nuevo (Constanza) Jarabacoa, Bonao, Ocoa y Padre Las Casas.

6 – En la fronteriza Pedernales, Saturnino Espinal y Ángel Milcíades Medina (hermano del presidente Danilo Medina) se han apropiado de 15 mil tareas en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco para sembrar aguacates, papas, cebollas y otros rublos. Ellos, para estos cultivos han estado deforestando las cuencas de los ríos afluentes al río Pedernales, agravando con ello la sequía en esta zona, causando así, la cuasi desaparición de todos los ríos de esa región. Por igual, en Santiago Rodríguez el senador peledeista Antonio Cruz se ha dado en talar los bosques de su provincia con el aserradero más moderno del Caribe. En este contexto, la depredación de Valle Nuevo (Constanza), es triste de contar, pues con ella se están destruyendo las cuencas pluviales que abastecen a más de 13 de los importantes ríos de nuestro país.

7 – Para tener más conocimiento sobre el tema en cuestión, sólo tenemos que leer los escritos de los profesores Luis Carvajal y Eleuterio Martínez ambos miembros de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Estos dos científicos, definen como lamentable la situación medioambiental del país y revelan que todas las cuencas de los ríos “se encuentran amenazadas”. A este respecto Carvajal denuncia la ocupación de las cuencas de los ríos Yaque del Sur, Yaque del Norte, Nizao y el bajo Yuna por la agricultura extensiva como un factor donde “el poder extremo del país se ha manejado de una manera prepotente y criminal”.

8 – Otro factor que señalan Carvajal y Martínez a tomar en cuenta para una buena administración ambiental, es necesario revisar las concesiones mineras en las cercanías de parques nacionales Armando Bermúdez, Nalga de Maco y el área verde de Loma Miranda, y la dificultad de aplicarle las leyes ambientales a estos poderosos, cuando las violen, con la justicia que tenemos. El artículo 17 de la Carta Magna “declara de prioridad nacional y de alto interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales”. Pero en los gobiernos del PLD, esto ha sido letra muerta, haciéndose el desentendido con los poderosos que violan estas leyes.

9 – En este orden de ideas, para Yvonne Arias, directora ejecutiva del Grupo Jaragua, y para otros ambientalistas como Luis Carvajal y Eleuterio Martínez, una de las principales problemáticas de la deforestación en el país, es la implicación de personas pertenecientes a grupos de poder político y militar vinculados a grandes intereses en la agricultura o el trasiego de madera hacia Haití. Señalan que estos grupos se han convertido en “intocables”. En ellos convergen grupos de empresarios del Valle de Constanza, Tireo, La Vega, Santiago y Santo Domingo “con recursos económicos suficientes para propiciar los desmontes”, tala de las faldas de montañas, establecimiento de pastizales y ganadería intensiva para con así promover la perturbación de las tierras altas en el corazón de las principales cuencas acuíferas del país.

10 – El nuevo gobierno del PRM, en cuanto a lo agropecuario y Medio Ambiente está en la obligación de dar un tratamiento excepcional a los respectivos ministerios de esos sectores. En consecuencia, nuestro Partido tiene que emplearse a fondo en rescatar el campo para que logremos producir los alimentos que permitan el abastecimiento nacional y para la exportación. Pero también, es un imperativo frenar la desertificación a que estamos llegando con la deforestación y la destrucción de los ríos, por los depredadores del PLD.

11 – He discurrido en los detalles precedentes, para ilustrar y concientizar del tema que trato a mis amables lectores y al que a partir del próximo 16 de agosto será el primer magistrado de la nación, para que se entienda la importancia que tienen para el país, los ministerios de agricultura y Medio Ambiente; en base a lo cual, los profesionales dominicanos, que tienen que ver con el quehacer, agrícola, pecuario y ambiental, les estamos pidiendo al nuestro presidente Luis Abinader, que para presidir esos ministerios, en la actual circunstancia, se escojan los profesionales más idóneos para ello que son, Leonardo Fañas y Eligio Jáquez.

12 – Es de conocimiento general, que el próximo gobierno tendrá una gobernanza sumamente difícil. La caída de las remesas y del turismo, la disminución de las exportaciones, más la debacle de las zonas francas impiden la captación de divisas. Si a este inconveniente le añadimos la drástica disminución de las recaudaciones fiscales, el hoyo fiscal, el desempleo casi masivo, el endeudamiento irresponsable del país, más la problemática generada por el Covid-19, plantean un cuadro desolador. En estas terribles circunstancias, nuestro presidente Luis Abinader tiene que comportarse como un gobernante excepcional, para aplicar medidas excepcionales, por lo que también tendrá que tener funcionarios excepcionales (fuera de serie).

13 – También sabemos, que en el país se ha instaurado una mafia agropecuaria excepcional, que comercializa con la importación de ajo y otros rubros agrícolas, que como ya expusimos, se lucra con miles de millones de pesos con maneras y procedimientos retorcidos, que tiene tentáculos en todos los estamentos del Estado, principalmente en la justicia para lograr impunidad.

14 – Esa protección del Estado a Peralta se demostró, cuando el agrónomo Leonardo Faña lo llevó a los tribunales. Esa y otras razones de peso, nos llevan a pensar, que José Ramón Peralta, que dirige el poderoso grupo de mafia agropecuaria, están ejerciendo presión a través de terceros, para que su acusador, Leonardo Faña – por retaliación, y para no tener escollos en sus negocios – conspira para no sea nombrado en la máxima posición del sector agrícola o ambiental.

15 – Como esta mafia aún tiene todo el poder, y son insaciables sin límites, y sin escrúpulos, también quieren conservar ese poder, para a través de un títere, seguir en sus negocios de fácil búsqueda de millones mal habidos.

16 – Nos atrevemos a especular con esta teoría, porque conocemos de que manera actúan los oportunistas y mafiosos. De igual modo, están pensando la mayoría de los profesionales agrícolas y ambientalistas del país, que preocupados, me han encomendado escribir sobre este tema, dejándome saber sus inquietudes, antes los rumores de que estos grupos de poder de la mafia agrícola y ambiental ya mencionada, están ejerciendo presión para que Fañas y Jáquez sean excluido de los ministerios de agricultura y Medio Ambiente. Y lo hacemos, para que nuestro presidente no sea sorprendido en su buena fe, o que ceda a las presiones de esos grupos, que solo buscan ventajas personales, y que por ello caiga en la trampa de nombrar en los ministerios de agricultura y Medio Ambiente, a técnicos que nada tienen que ver con el Partido, ni con el sano desarrollo de país, ni con la dura lucha que hemos librado para que Luis Abinader, hoy sea el presidente de todos los dominicanos.

17 – Si se quiere cumplir con el programa del PRM, en lo relativo a lo agrícola y ambiental, y parar en seco la mafia agropecuaria que se ha establecido en el país, es de lugar en este momento, nombrar en los ministerios señalados a los técnicos más calificados y meritorios del Partido para esa labor, que son, Leonardo Faña y Eligio Jáquez. Esos ministerios, como el de las Fuerzas Armadas, el Jefe de la Policía Nacional, Economía, planificación y desarrollo, y Relaciones exteriores, no pueden caer en cualquier manos. Esas posiciones deben estar reservadas a las personas que tengan la integridad moral, que posean los conocimientos inherentes al cargo, que tengan vocación de servicio, y que sean soldados del Partido y de la patria. De otra forma, no saldremos a buen camino.

18 – Todo este mensaje, es para que no se olvide, que en la multitud de consejeros, y en oír al pueblo, está la sabiduría del rey.

El que tenga oídos, que oiga…

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.