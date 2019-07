Agencia Bella celebra su 60 aniversario

SANTO DOMINGO. – Agencia Bella, distribuidor exclusivo de la marca Honda en República Dominicana, celebró su 60 aniversario junto a clientes, amigos y relacionados,

La actividad, que tuvo lugar en el salón The Garden Tent del Hotel Embajador, contó con la presencia de los ejecutivos de la empresa, Maribel Bellapart, Vicepresidente Agencia Bella; Shinji Aoyama, Presidente y CEO de American Honda Motor Co., Inc. y David Hendley, Vicepresidente Internacional de Exportaciones y Ventas Honda, quienes resaltaron la innovación en la industria automotriz, así como el respeto, trabajo en equipo y liderazgo que han caracterizado a Agencia Bella.

“Honda es una de las marcas que generan mayor pasión y confianza. La firma japonesa es un sello líder en calidad, eficiencia y valor, expresado en uno de los portafolios más completos del mercado”, manifestó Bellapart.

Agencia Bella ofrece servicios en toda el área del Caribe y cuenta con tres sucursales ubicadas en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana.

of-am