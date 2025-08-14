Afirman mayoría de jóvenes dominicanos son sanos

Alejandro Abreu

SANTO DOMINGO. – El presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu, aseguró que “la mayoría de los jóvenes dominicanos son sanos”, y los casos vinculados al consumo o micro-tráfico de sustancias apenas una minoría.

Abreu presentó la campaña nacional “Vive Dominisanamente”, una iniciativa para la movilización de los sectores sociales a favor de una vida libre de drogas.

“La mayoría de los dominicanos vive “dominisanamente”. Si no nos convencemos de esa realidad, que se puede comprobar en nuestro entorno, entonces vamos a estar planteando la negatividad, el pesimismo y auto derrotándonos”, concluyó.

MINORÍA EN RIESGO

En declaraciones, Abreu puntualizó que los jóvenes asociados a situaciones de riesgo son minoría y destacó que su tesis no es improvisada, sino resultado de años de investigación y experiencia universitaria.

Compartió ejemplos concretos de quienes, aunque viven en barrios estigmatizados como Capotillo, asisten a clases en instituciones reconocidas por su calidad educativa.

Luego de un análisis sobre el tema, precisó que los que estudian, trabajan o tienen iniciativas de emprendimiento no están en las calles.

Aseguró que ¨los problemas predominan en las calles, no en las casas”.

IMPACTO DE REDES SOCIALES

Abreu también analizó el impacto de las redes sociales digitales en la conducta juvenil y señaló que “el algoritmo está construido para darte lo que te genera placer, entusiasmo, incluso energía bioquímica en el cerebro”, con fomento de dependencias nocivas.

El presidente del Consejo Nacional de Drogas lamentó las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución tras modificaciones legales en 2023.

No obstante, destacó que “por cada dólar invertido en prevención, nos ahorramos diez en seguridad y atención médica”.

