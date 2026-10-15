Afirman hay muchos avances en Poder Judicial de R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.– El Consejo del Poder Judicial (CPJ) afirmó que en el período 2019-2026 han habido notorios avances en las áreas administrativas y dependencias del Poder Judicial, entre los que se destacan la reducción de la mora, la transparencia, el acceso a la justicia y la modernización tecnológica.

En un documento público, indicó que durante este lapso fueron incorporadas herramientas tecnológicas como el trabajo en la nube, la firma electrónica, el depósito virtual y la interoperabilidad con el Tribunal Constitucional, iniciativas que contribuyeron a reducir los tiempos de tramitación a un promedio de 27 días.

Indicó que también se ha implementado el denominado «Sistema de Gestión de Casos (SGC)» en todos los tribunales del país, como parte del proceso de consolidación de un modelo de justicia digital más integrado, seguro y centrado en las personas.

Agregó que el Registro Inmobiliario reportó una reducción del tiempo promedio nacional de respuesta de 26 días a menos de 10, así como la disminución del cúmulo registral de aproximadamente 28,000 a 11,600 expedientes, gracias a la modernización tecnológica y la implementación de servicios digitales.

TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO

Destacó la transformación de la comunicación institucional hacia un modelo estratégico e integrado, respaldado por la aprobación e implementación de la Política de Comunicación del Poder Judicial, orientada a fortalecer la transparencia y el acercamiento con la ciudadanía.

Asimismo, dijo han sido agilizados los procesos disciplinarios mediante el establecimiento de plazos máximos de investigación, la optimización de la gestión de denuncias y la actualización del marco normativo aplicable a jueces, servidores administrativos y oficiales públicos.

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO INCLUSIVO A LA JUSTICIA

En materia de infraestructura, el Poder Judicial tiene ahora 239 sedes en todo el territorio nacional, de las cuales 213 son jurisdiccionales y 26 corresponden a instalaciones administrativas, de apoyo o de servicios.

Asimismo, hay avances en la consolidación de los Centros de Entrevistas y de Mediación Judicial, además de iniciativas para incorporar la perspectiva de género y garantizar la igualdad, la no discriminación y el trato digno a quienes utilizan los servicios judiciales.

Destacó la organización de las conferencias del Poder Judicial de 2024 y 2026, concebidas como espacios para fortalecer las relaciones institucionales con actores nacionales e internacionales y proyectar las prioridades de transformación del sistema judicial.

FORMACIÓN JUDICIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Escuela Nacional de la Judicatura ha evolucionado hacia una institución de educación superior, con una oferta académica diversificada que combina modalidades presenciales, virtuales, híbridas y asincrónicas, dijo.

En el ámbito financiero, se fortalecieron los procesos de formulación y ejecución presupuestaria, tesorería, contabilidad y control de operaciones, con el propósito de vincular los recursos institucionales con las prioridades estratégicas.

Los documentos que sustentan las opiniones anteriores pueden ser leídos en la sección de informes de gestión del portal institucional poderjudicial.gob.do

Con la publicación de los mismos el Consejo del Poder Judicial pone a disposición de la ciudadanía un balance de la gestión institucional durante el período 2019-2026, que recoge los avances alcanzados en modernización, eficiencia administrativa y acceso a la justicia, junto con los retos que deberá asumir la nueva gestión.

sp-am