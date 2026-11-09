Afirma los motoconchistas de la RD ganan RD$4,000 diarios

SANTO DOMINGO.– El senador y empresario del transporte Antonio Marte afirmó que los motoconchistas pueden generar ingresos de hasta RD$4,000 diarios, una cantidad que, según explicó, está llevando a numerosos taxistas a abandonar sus vehículos para dedicarse al motoconcho.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) también consideró que el pasaje del transporte público debería costar alrededor de RD$95, en lugar de los RD$35 que pagan los usuarios, si se toma en cuenta el costo real de operación y se elimina el subsidio estatal.

COSTOS Y SUBSIDIOS DEL TRANSPORTE

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, transmitido por Telesistema, canal 11, y TV Quisqueya para Estados Unidos, Marte explicó que el Gobierno subsidia parcialmente los combustibles de los transportistas mediante la exoneración de RD$48 por galón en impuestos.

Sostuvo que el transporte privado enfrenta una competencia desigual frente a la OMSA, el Metro y el Teleférico, cuyos servicios reciben mayores aportes estatales.

El legislador señaló que los costos de operación también se han incrementado considerablemente. Indicó que los neumáticos que costaban RD$17,000 ahora alcanzan los RD$34,000, mientras aumentan los precios de lubricantes, piezas, mantenimiento y salarios.

MOTOCONCHOS DESPLAZAN A LOS TAXISTAS

Marte atribuyó el crecimiento del motoconcho al desorden del tránsito y a la falta de regulación de las motocicletas en las principales vías del Gran Santo Domingo.

Afirmó que muchos propietarios de taxis están vendiendo sus vehículos para comprar motocicletas, debido a que consideran más rentable transportar pasajeros en esos medios.

CUESTIONA ORGANIZACIÓN DEL INTRANT

El senador criticó lo que considera una duplicidad de funciones en el Intrant, al señalar que existe una dirección encargada del transporte general y otra dedicada a los asuntos de los motoconchistas.

Propuso limitar la circulación de motocicletas en avenidas principales y utilizarlas como alimentadoras de las rutas establecidas. También planteó organizar la circulación de autobuses mediante un sistema de días alternos, según la terminación par o impar de sus placas.

sp-am