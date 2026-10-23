Afirma buques EE.UU. pasarán por Cuba tras guerra en Irán

Trump aseguró este viernes que su Gobierno se ocupará de Cuba cuando regrese de Irán.

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MIAMI, EE. UU. (EFE).– El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que buques de la Armada de su país pasarán por Cuba una vez concluya la guerra en Irán y aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

“Pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”, declaró Trump durante un mitin electoral en Fort Myers, Florida.

El mandatario respondió así a un votante que le preguntó sobre Cuba, en un estado que concentra la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

PRESIÓN SOBRE LA HABANA

Trump aseguró que su Gobierno se ocupará de Cuba cuando regrese de Irán y elogió a Rubio, al afirmar que podría resolver la situación de la isla.

Durante su intervención, también recordó la operación militar estadounidense en Venezuela que, según afirmó, culminó en enero con la captura del depuesto gobernante Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York.

El presidente sostuvo que Estados Unidos ganó la guerra en Venezuela en un día y que ahora trabaja con ese país para aumentar la producción petrolera.

Washington ha intensificado la presión sobre La Habana mediante sanciones contra empresas vinculadas al Gobierno cubano y restricciones destinadas a impedir que la isla importe combustible.

RUBIO LLAMA A COLABORAR CON LA CIA

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, instó este viernes a quienes buscan un cambio de Gobierno en Cuba a colaborar discretamente con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento”, escribió Rubio en la red social X, donde también cuestionó las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de una parte de la dirigencia cubana.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y La Habana, mientras Trump mantiene su ofensiva política y económica contra el Gobierno cubano.

an/am