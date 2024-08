Afirma Bukele que no correrá de nuevo para presidente El Salvador

San Salvador, 29 ago (Prensa Latina) Medios de prensa salvadoreños destacan hoy declaraciones del presidente Nayib Bukele a la revista Time, de Estados Unidos, de que no buscará un nuevo mandato al frente del país.

El mandatario aseveró en una entrevista a la revista que no buscará un tercer mandato porque tiene un acuerdo con su esposa y porque lo prohíbe el artículo 152 de la Constitución de la República, reseñó el diario El Mundo.

«Yo no puedo correr para presidente de nuevo de acuerdo a la Constitución por la prohibición del artículo 152. Además, tenemos un acuerdo con mi esposa de que esta es la última», le respondió a la Time, en una entrevista publicada este jueves y realizada el 25 de junio en Casa Presidencial, en San Salvador.

Bukele afirmó que aún no tiene pensado qué hará en 2029 cuando concluya su segundo periodo presidencial, pero dijo «no me veo regresando a la empresa privada o qué» y no descartó escribir un libro.

Constitución lo prohíbe

Durante la plática, el mandatario salvadoreño expuso como argumento la nueva interpretación al artículo 152 de la Constitución que asume una prohibición de la reelección no para el presidente que funge un periodo actual, sino para su antecesor, agregó la publicación.

En sus explicaciones, Bukele se refirió a la sentencia 163-2024de la Sala de lo Constitucional -la Sala del periodo 2009-2018- en que estableció un periodo de espera de 10 años para que un presidente pueda buscar la reelección presidencial.

Enfatizó en que esta sentencia fue de 2014, momento en que él era alcalde de Nuevo Cuscatlán, pero señaló que la Sala estableció que «el artículo 152 no prohíbe la reelección inmediata, sino que prohíbe la reelección dejando un periodo en el medio».

El mandatario también se refirió a la resolución 1-2021 emitida por la Sala de lo Constitucional -electa el 1 de mayo de 2021 para terminar el periodo de la destituida Sala 2018-2027- y señaló que esta «resolvió de que se puede correr para presidente un periodo inmediato, pero luego ya no se puede por la interpretación del artículo 152″.

Señaló el diario salvadoreño que Bukele gobierna un segundo periodo presidencial consecutivo pese a que miembros de la comunidad jurídica y opositores señalan seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata.

Agregó que en una entrevista publicada el 4 de marzo de 2021, Bukele respondió que la reelección presidencial no está permitida y que no sabía qué haría luego de su periodo presidencial.

“No hay reelección y yo estaría fuera de la Presidencia a los 42 años, entonces, no sé», agregó.

