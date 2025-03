Afianzar las candidaturas independientes (OPINION)

EL AUTOR es empresario. Reside en Santo Domingo.

El logro del reconocimiento y aceptación de las candidaturas independientes plasmado en la Constitución de la República no será suficiente para ponerlas en condiciones iguales a las candidaturas de los partidos políticos.

Hay que seguir legislando y cambiando y modificando leyes y aspectos administrativos que envuelven todo el Sistema.

Hay un paso, tanto o más necesario, como el logrado con las candidaturas independientes, y es el del manejo de los recursos y la publicidad que provee la JCE.

Entiendo que el Estado no debe proveer dinero a los partidos en aras de sostener el sistema democrático del país. Para mí, nada tiene que ver una cosa con la otra; y segundo, es harto conocido el mal uso que se le dan a esos fondos. Desde quedarse en manos de dos o tres líderes, hasta la compra de votos y cédulas. Aberraciones del sistema.

Las candidaturas independientes estarían en desventaja permanente si eso siguiera el mismo esquema.

Mi propuesta es que:

La JCE maneje esos fondos La JCE use esos fondos para desarrollar las campañas electorales de forma igualitaria para todas las candidaturas La JCE pondría publicidad en todos los medios y sus vertientes en donde aparecerían todos los candidatos y sus fotos igualitariamente para que el elector los vea a todos en las mismas condiciones. Se persiga y condene la compra de votos, y hasta las anulaciones de candidaturas que en el acto mismo se sorprendan comprando votos o cédulas.

De esa manera,

El Estado se ahorraría millones de pesos. Todos las candidaturas estarían en el mismo plano. Y los recursos no perjudicarían a unos o beneficiarían a otros. El pueblo tendría la oportunidad de elegir a candidatos independientes y no a los impuestos (a veces corruptos) propuestos e impuestos por los Partidos. Tendríamos un modelo más democrático e igualitario que el actual.

Y si han dado el grito al cielo por la aprobación de as CI, no me imagino lo que harán para impedir la propuesta antes descrita.

Las candidaturas independientes ha sido un gran logro; pero no será suficiente si no seguimos modificando el Sistema corrupto que nos han impuesto.

