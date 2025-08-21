Aeropuerto Punta Cana recibe galardón “The Best of DR 25”

La entrega del galardón

PUNTA CANA, LA ALTAGRACIA, República Dominicana. – El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) recibió el premio “The Best of DR 2025”, otorgado por la Revista Mercado como Experiencia de Viaje en la categoría “Servicios”.

Ese galardón coloca al PUJ como una de las empresas más influyentes de este país.

Sarah De Moya, directora de Ventas de Mercado Media Network de la Revista que se publica desde hace 17 años, entregó la distinción a Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside del aeropuerto.

LO MEJOR DE RD

Este galardón corresponde a la edición especial de “The Best of DR” (Lo Mejor de RD), de la publicación, en la que los editores destacan la mejor oferta del mercado según sus ejes editoriales.

Entre ellos figuran la gastronomía, entretenimiento, arte y cultura, compras y moda, deportes, negocios y servicios.

“Gracias a nuestros colaboradores por su dedicación y a nuestros pasajeros por permitirnos ser parte de sus viajes. Este premio es un compromiso para seguir conectando sus sueños con nuestro futuro”, afirmó Rainieri.

CELEBRAN TRAYECTORIA

Este año 2025, ¨The Best of DR¨ celebró la labor de los nominados que “con su sello han contribuido a hacer de la República Dominicana un país con una oferta de altísima calidad en todos los renglones de nuestro contenido editorial”, indicó la revista.

¨La celebración destaca el talento dominicano que brilla dentro y fuera de las fronteras del país.

¨Hombres y mujeres que inspiran, influyen e impactan a través de sus trabajos y trayectorias, haciendo de la República Dominicana un país con una oferta única que nos distingue y nos llena de orgullo”, concluyó la publicación.

Inaugurado en 1983, el PUJ es el primer aeródromo privado de uso comercial internacional en el mundo y maneja el 68% del tráfico aéreo en la República Dominicana.

agl/of-am