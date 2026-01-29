Aerolínea Arajet mueve 1.48 millones de pasajeros en 2025

SANTO DOMINGO. – Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, inauguró oficialmente sus nuevas oficinas corporativas en un acto donde además presentó logros alcanzados durante 2025 y su visión de crecimiento para el 2026.

En ceremonia que reunió a autoridades, aliados estratégicos y medios de comunicación, el CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, resaltó el desempeño histórico alcanzado por la compañía el pasado año, en tanto apunta a volar más de 2 millones en 2026, afirmó.

“El 2025 fue un año extraordinario para Arajet. Transportamos 1,480,278 pasajeros, para un alza de un 37 % con relación al año anterior.

¨De ese total, más de 1.2 millones volaron desde o hacia la República Dominicana, lo que demuestra el impacto directo de nuestra operación en el turismo y la conectividad del país”, expresó Pacheco Méndez.

DESTINOS DE ARAJET

Detalló que los destinos con mayor movimiento fueron Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Miami, São Paulo, Newark, Cancún y San Juan, mientras que los de mayor tráfico estuvieron en Colombia, México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Asimismo, destacó que entre julio y diciembre de 2025 Arajet fue la tercera aerolínea más importante en movimiento de pasajeros desde y hacia la República Dominicana.

Pacheco anunció que en este año inaugurarán los servicios de carga, presentarán el programa de lealtad y una tarjeta de crédito de la marca, e iniciarán nuevas rutas tanto en Sudamérica como en Estados Unidos.

ACTIVO CLAVE PARA TURISMO

El papel de Arajet como un activo clave para el desarrollo del turismo la consolida como la aerolínea local de mayor crecimiento en el país.

En la reunión también pusieron en alto la relevancia estratégica del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Aeropuerto Internacional de las Américas como ejes de expansión regional.

