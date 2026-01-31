Aerodom niega haya incumplido sus obligaciones con el Estado

«La empresa ha cumplido y continúa cumpliendo plenamente con todos los compromisos establecidos en el Contrato de Concesión», dice un comunicado de la empresa.

Sostiene que desde que VINCI Airports asumió el control de Aerodom, se han realizado inversiones «sostenidas, verificables y visibles» en la infraestructura aeroportuaria, incluyendo más de 75 millones de dólares en 2024 y 2025.

OBRAS CLAVES EN LA TERMINAL EJECUTADAS EN ULTIMOS AÑOS

De acuerdo con la compañía, estas inversiones incluyen la construcción de la nueva terminal de carga y la renovación del atrio central del Aeropuerto Internacional Las Américas, además del desarrollo de parques solares en todos los aeropuertos concesionados, con una capacidad total instalada que supera los 9 megavatios (mw).

Asimismo, Aerodom defendió que durante los últimos dos años «ha ejecutado obras clave en el AILA como la remodelación y ampliación de los estacionamientos, la construcción de un sistema de captación de aguas pluviales, la renovación integral de las áreas de llegadas y salidas —incluyendo nuevos techos, asientos, pisos y ascensores— y la instalación en curso de un nuevo sistema automatizado de manejo de equipaje».

FASE EXHAUSTIVA Y CRÍTICA REALIZADA EN 2024 Y 2025

Respecto a la nueva terminal del AILA la empresa señaló que «a lo largo de 2024 y 2025 se llevó a cabo una fase preparatoria exhaustiva y crítica, que incluyó estudios geotécnicos especializados, el diseño integral del proyecto y la obtención de los permisos ambientales correspondientes».

«Los trabajos de construcción de la obra comenzaron en junio de 2025, con las acciones preparatorias como demoliciones y la liberación del terreno, los cuales ya han sido completados y han permitido la ejecución inmediata del contrato principal de construcción, firmado en diciembre de 2025», detalló la compañía.

an/am