Advierten sobre efectos alza del impuesto vehicular en RD

Santo Domingo, 3 nov.- El incremento de los precios del impuesto de circulación vehicular podría generar nuevas presiones sobre el costo del transporte, con efectos negativos para los hogares, advirtió hoy el economista dominicano Víctor de la Cruz.

El también profesor adjunto de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo consideró excesivo el ajuste aplicado al marbete correspondiente al período 2026-2027, al entender que se suma a las alzas de los combustibles y al encarecimiento de la canasta familiar.

Según sus proyecciones, el aumento podría representar más de 995 millones de pesos (unos 15,5 millones de dólares) adicionales en recaudaciones y elevar los ingresos por ese concepto por encima de los cuatro mil millones de pesos (unos 62,3 millones de dólares).

El especialista estimó que el parque vehicular dominicano alcanzaría aproximadamente 6,6 millones de unidades en 2027, de acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos.

De la Cruz explicó que el encarecimiento de los costos de operación de los vehículos puede trasladarse a las tarifas del transporte de pasajeros y mercancías, con repercusiones en la distribución de productos agrícolas e industriales.

Advirtió que los mayores gastos de traslado terminarían reflejándose en los precios finales de alimentos como plátano, guineo, yuca, arroz, legumbres y verduras, al elevar los costos que enfrentan productores y comerciantes para llevar sus mercancías desde las zonas agrícolas hasta los mercados urbanos.

Señaló que esas presiones se agregan al impacto del monto de los combustibles sobre los fletes y la logística de distribución, lo que podría afectar el poder adquisitivo de la población y la competitividad de las actividades productivas.

Ante ese panorama, llamó a las autoridades económicas a reconsiderar la medida, al estimar que la población ya enfrenta dificultades derivadas del alza de los combustibles y otros costos de la vida cotidiana.

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