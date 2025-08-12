Advierten falta de planificación afecta el inicio del año escolar

Francisco Domínguez Brito

SANTO DOMINGO. – El dirigente político Francisco Domínguez Brito calificó como “imperdonable” la improvisación del gobierno dominicano en el sistema educativo nacional.

Sostuvo que la falta de planificación afecta el inicio del año escolar, la calidad de la enseñanza y las condiciones en las que miles de estudiantes reciben clases.

“El país no puede vivir cada inicio de año escolar como si fuera una sorpresa. No se trata de improvisar, hay que planificar, de lo contrario seguiremos condenando a nuestros niños y jóvenes a un futuro limitado”, expresó.

Manifestó que el déficit de aulas, la falta de docentes en zonas clave, la escasez de materiales y las escuelas en reparación son problemas que debieron anticiparse y resolverse con tiempo.

Consideró que la educación requiere una hoja de ruta clara, consensuada con los actores del sistema, que garantice soluciones estructurales y no parches momentáneos.

INSTA A UN ACUERDO NACIONAL

El dirigente político reiteró su llamado a un gran acuerdo nacional por la educación, con metas medibles, inversión responsable y seguimiento permanente, que convierta las escuelas en espacios de aprendizaje.

agl/of-am